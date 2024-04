Dadjè FC reprend la tête de la Super Ligue Pro

Ce mercredi 03 Avril 2024 s’est jouée la 11e journée de la Super Ligue Pro, championnat professionnel béninois. Découvrez les résultats et le nouveau classement avec Dadjè FC qui revient en tête.

Bani Gansè perd de nouveau le fauteuil de la Super Ligue Pro. Et ce, suite à sa défaite ce mercredi face au champion en titre, Coton FC. Le club de Lionel Talon s’est imposé 1-0. Le nouveau leader du championnat est le club d’Aplahoué, Dadjè FC. C’est notamment grâce à sa victoire à domicile sur la Jeunesse Sportive (JS) de Pobè (2-0).

Voici les résultats de la 11e journée :

AS COTONOU (1-1) CAVALIERS FC

AYÉMA FC (0-1) LOTO-POPO

COTON FC (1-0) BANI GANSÉ

DADJÈ FC (2-0) JS POBÈ

DAMISSA FC (0-0) ASPAC

DRAGONS FC (1-0) ESPOIR DE SAVALOU

SOBEMAP FC (1-2) DYNAMO D’ABOMEY

TAKUNNIN FC (3-2) REQUINS FC

Le classement après les matchs de la 11e journée :

1er Dadjè FC 23 pts +07

2e Loto-Popo FC 22 pts +09

3e Bani Gansé FC 22 pts +02

4e Dragons FC 21 pts +04

5e Dynamo d’Abomey FC 17 pts +03

6e Coton FC 17 pts +02

7e US Cavaliers FC 16 pts +03

8e SOBEMAP FC 15 pts +00

9e AS Cotonou 14 pts +01

10e Espoir FC 14 pts -02

11e AS Takunnin 13 pts -03

12e JS Pobè FC 12 pts -06

13e Ayema FC 10 pts -04

14e ASPAC FC 09 pts -03

15e Damissa FC 08 pts -05

16e Requins FC 07 pts -08

J.S

4 avril 2024 par ,