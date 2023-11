DAF, ex PRMP et un prestataire de la Poste SA en prison

Le Directeur de l’Administration et des Finances (DAF), l’ex Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et le Directeur d’une société prestataire de la Poste SA ont été placés en détention ; vendredi 24 novembre 2023 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans un dossier de facturation portant sur plusieurs millions de francs CFA à la Poste SA.

A la suite de leur audition à la Brigade Economique et Financière (BEF) dans un dossier de surfacturation portant sur plusieurs millions à la Poste SA, trois personnes ont été présentées ; vendredi 24 novembre 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Il s’agit du Directeur de l’Administration et des Finances (DAF) de la Poste SA, Eudie Orens Codjia ; de l’ex Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Poste SA, Raoufou Dango et du Directeur général de Owodéré Bénin Commerce et fils, une société prestataire de la Poste SA.

Les prévenus ont été mis sous mandat de dépôt en attendant le jugement prévu pour le 7 décembre 2023.

