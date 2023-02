Cristiano Ronaldo lance enfin son compteur de buts

C’était attendu, la superstar du Football mondial, Cristiano Ronaldo vient de lancer son compteur de buts à Al Nassr, son nouveau club.

Après l’élimination en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite face à Al Ittihad la semaine dernière, les joueurs d’Al Nassr ont a arraché le match nul dans les dernières secondes 2-2 ce vendredi 03 février en Championnat face à Al-Fateh. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo perdent la tête du championnat.

C’est l’ancien du FC Barcelone Cristian Tello qui avait ouvert le score pour Al-Fateh avant que Talisca, n’égalise. Cristiano Ronaldo était alors à ce moment-là entre frustration et doute. Il voyait son premier but être annulé pour une position de hors-jeu avant de voir l’une de ses frappes fracasser la barre. En deuxième période, Al Fateh prenait l’avantage grâce à l’international algérien Sofiane Bendebka. Et dans les ultimes secondes du match, Al Nassr obtenait un penalty. Et Cristiano Ronaldo ne tremblait pas et ouvrait enfin son compteur et permettait surtout à Al Nassr de prendre un point dans cette rencontre.

L’aventure est donc lancée en Arabie Saoudite pour le quintuple ballon d’or.

Josué SOSSOU

