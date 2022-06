Création et animation d’une plateforme numérique de démocratie et de participation citoyenne dénommée Communes+ au Bénin

Le Projet de mise en place et de pérennisation d’une plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi et Akpro-Missérété est une initiative de la Fondation Le Municipal, et de l’Association Nationale des Communes du Bénin. Il est financé par le programme Renforcement et Participation de la Société Civile (RePaSOC) sur le 11ème Fonds Européen de Développement et a permis de mettre en place une plateforme numérique composée d’un site internet (

www.communesplus.com (Lien externe)) et d’une application Communes+ (disponible pour les androïdes : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.communesplus.commuesplus (Lien externe) et les iPhone : https://apps.apple.com/app/communes-plus/id1559620411 (Lien externe)).

Les activités officielles du Projet ont été lancées à la Salle de Conférence du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale à Cotonou,

le 26 juillet 2019, par le Ministre Alassane SEIDOU en personne. Les Maires des trois communes partenaires ont également été tous présents au lancement du Projet. Les deux outils élaborés dans le cadre du Projet ont été mis à la disposition du public à l’occasion d’une Cérémonie Officielle de lancement le 05 mars 2021 à la Salle de Conférence de la Mairie de Cotonou par le Directeur de Cabinet du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL), en présence de tous les acteurs.

Cette innovation de la Fondation Le Municipal contribue à relever le défi actuel pour le Bénin d’aboutir à une décentralisation participative, qui permet de mobiliser l’ensemble des acteurs autour du maire et du conseil communal ou municipal. Il s’agit de développer une solution internet innovante, facilement accessible et capable de régler de façon révolutionnaire, en un seul investissement les quatre problèmes qui minent la gouvernance locale :

L’accès des citoyens aux informations sur la gestion communale devant améliorer la participation citoyenne ;

Les feedbacks des citoyens et leur contribution dans les prises de décision, la gestion des affaires de la commune et la formulation des politiques publiques communales ;

Les échanges interactifs entre l’administration communale et les citoyens, la mise en discussion des préoccupations de la commune avec la contribution des populations, la possibilité accordées aux citoyens de suivre en direct les sessions du Conseil communal ou municipal, la possibilité pour le Maire de faire des séances de reddition de comptes en ligne afin de permettre aux citoyens, à tout moment d’accéder aux documents ou aux images de la reddition de comptes ;

La diffusion des bonnes pratiques.

Les résultats du Projet ont permis de voir, en quelques jours de vulgarisation, l’engouement des acteurs communaux qui ont téléchargé plus de mille fois en une semaine l’application et visiter plus de 20 mille fois le site internet, surtout la page de la ville de Cotonou. Pour la première fois dans l’histoire de la décentralisation au Bénin, les documents les plus indisponibles comme les comptes administratifs, les budgets communaux, les Plans de Travail annuel, les marchés passés et l’agenda du maire sont disponibles en ligne et accessibles à tous les citoyens.

Plus d’information :

https://web.facebook.com/Fondationlemunicipal (Lien externe)

https://youtu.be/sBqnr6yi1dI

