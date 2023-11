Création de l’Association des Journalistes et Communicateurs Protestants Méthodistes du Bénin

Le Congrès constitutif de l’Association des Journalistes et Communicateurs Protestants Méthodistes du BENIN (AJCPM-B) s’est tenu ce samedi 25 novembre 2023, dans la Chapelle du Cours secondaire protestant de Gbéto.

Association des Journalistes et Communicateurs Protestants Méthodistes du BENIN ( AJCPM-B). C’est la nouvelle association née ce samedi 25 novembre, lors d’un congrès à Cotonou. Les participants à ce congrès ont étudié et adopté les textes constitutifs ( Statuts et Règlement intérieur) de l’Association. Le Bureau est constitué de neuf (09) membres.

Liste des membres du Bureau

Président : Etienne HOUESSOU

Vice-président : Valentin ADJIBOTCHA

Secrétaire général : Alphonse Moïse SOUDE

Secrétaire général adjoint : Jacob SAGBOHAN

Trésorier général : Geoffroy WUSA

Trésorière générale adjointe : Gysèle ZANNOU SAGBO

Responsable à l’organisation : Gédéon VEGBA

Responsable adjoint à l’organisation : Josué MEHOUENOU

Conseiller spirituel : Dieudonné KANHO

