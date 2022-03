Cozi-Afrique de l’Ouest visite l’expo Art du Bénin

Le Consortium Zéro infox en Afrique de l’Ouest (Banouto, Code for Africa-PesaCheck et AmiNet) s’est rendu, ce jeudi 10 mars 2022, au Palais de la Marina pour découvrir les 26 trésors royaux restitués par la France et les œuvres contemporaines des artistes béninois.

Les équipes de Banouto (Bénin), AmiNet (Burkina-Faso) et Code for Africa-Pesa Check, membres du Consortium Zéro infox en Afrique de l’Ouest visitent l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation ».

En atelier sous-régional depuis le 07 mars à Cotonou, Cozi-Afrique de l’Ouest a saisi l’occasion pour visiter l’exposition des trésors royaux et œuvres contemporaines au Palais de la Marina, à Cotonou.

« Étant donné que nous avons reçu une délégation étrangère composée de confrères venus du Burkina Faso et du Sénégal, nous avons jugé utile de leur faire vivre l’actualité artistique du Bénin, qui est l’exposition des trésors royaux », a confié le manager général de Banouto, Léonce Gamaï.

De la salle des fêtes où sont exposés les 26 trésors royaux restitués par la France en passant par la salle du Peuple du Palais de la Marina abritant les œuvres contemporaines, les équipes de Banouto, Code for Africa-PesaCheck et AmiNet ont eu droit à une visite guidée.

Le coordonnateur du Consortium Zéro infox en Afrique de l’Ouest a apprécié le professionnalisme des guides. « Ils ont réussi à expliquer dans un langage compréhensible. (...) on arrive à comprendre très rapidement l’objet et les différents messages véhiculés par l’exposition », a ajouté Léonce Gamaï.

Très émue Aram Thiam, Data analyst à Code for Africa affirme avoir contemplé de belles œuvres artistiques. « C’était beau. Ça a été un plaisir et un privilège à la fois pour moi de venir ici à Cotonou et d’assister à cette exposition d’art et surtout dans le Palais Présidentiel », s’est-elle réjouie.

Dans les locaux de la Présidence, elle a immortalisé ces moments à travers des photos. « Arrivée au Sénégal, je vais montrer à tout le monde les beaux moments que j’ai passés à Cotonou », a déclaré Aram Thiam.

La restitution des trésors royaux pillés par les troupes françaises en 1892 est une première en Afrique. La Sénégalaise n’a pas manqué de saluer le courage des autorités béninoises dans le processus de restitution d’une première partie des trésors.

Sur son volet "Art contemporain du Bénin", l’exposition réunit 34 artistes contemporains et plus d’une centaine d’œuvres. « On a mis en avant les artistes béninois, (...) à travers leurs œuvres, ils font passer des messages. Les messages qui ont accompagné les œuvres sont forts », a noté Amélie Gue de AmiNet (Burkina-Faso). Selon elle, « c’est toujours bien d’apprendre à se connaître, à connaître son histoire, à savoir d’où l’on vient ».

Josaphat Finogbé, Copy Editor à Pesa-check, a relevé la bonne organisation de cette exposition. « Chapeau à toute l’équipe parce que de l’entrée jusqu’à la fin de l’exposition vous avez de charmantes hôtesses qui vous accueille. C’est très beau, c’est très beau », a-t-il confié.

Au-delà de l’esthétique qui entoure les œuvres, poursuit Finogbé, nous avons le retour de nos esprits ancestraux qui désormais sont au Bénin à travers ces œuvres. « C’est très bien de vouloir l’exposer non seulement au public béninois mais également au public mondial pour montrer en fait que oui nous avons des potentialités », a-t-il ajouté. Josaphat Finogbé invite les Béninois à faire le déplacement au Palais de la Marina pour admirer les œuvres.

Akpédjé Ayosso

A propos de Cozi-Afrique de l’Ouest

Consortium Zéro infox en Afrique de l’Ouest en abrégé Cozi-Afrique de l’Ouest réunit les équipes de Banouto (Bénin), AmiNet (Burkina Faso) et Code for Africa- Pesa Check. Il a été mis en place suite à un appel à projets lancé en 2021 par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour soutenir le jumelage et la coopération active entre initiatives francophones de lutte contre la désinformation. Le projet Cozi fait partie des meilleurs projets retenus par l’OIF.

Du lundi 07 au vendredi 11 mars, le Consortium a organisé un atelier de partage de bonnes pratiques contre la désinformation et une formation de haut niveau en Fact-checking.

Les participants ont été outillés sur plusieurs thématiques relatives à la désinformation, l’éducation aux médias, les limites du fact-checking, les outils de vérification des fichiers multimédias en ligne, la collecte des données, la vérification des informations à caractère économique et financier et autres.

