Du 03 au 05 mars 2025, Cotonou accueille une rencontre scientifique internationale pluridisciplinaire pour la valorisation des travaux de recherche. C’est un évènement co-organisé par l’Université IRGIB Africa de Cotonou, l’African University of Management & Technologies de Libreville et le Centre International de Recherche Pluridisciplinaire affilié à l’Université de Lisala.

Des experts, universitaires, chercheurs, décideurs et innovateurs se réuniront à Cotonou dès mars 2025. C’est dans le cadre d’une rencontre scientifique internationale pluridisciplinaire de Cotonou pour la valorisation des travaux de recherche sur la création de pôles et plateformes régionaux de formation et de recherche appliquée pour le développement économique de l’Afrique. Environ 300 participants sont entendus à cet évènement. Il est prévu entre autres des ateliers thématiques, des tables rondes et débats. La rencontre de trois jours débute le 3 mars 2025 et sera marquée par une conférence inaugurale sur le thème : « Pourquoi la création de pôles et plateformes régionaux de formation et de recherche appliquée pour le développement économique de l’Afrique ». Elle sera suivie d’une visite des installations du campus principal de l’université. Les panels seront axés sur les expériences réussies de partenariats de recherche et d’applications entre entreprises et universités en Afrique ; les défis et obstacles à la création de pôles et plateformes régionaux de formation et de recherche appliquée en Afrique ; les meilleures pratiques pour la création et la gestion de pôles et

plateformes régionaux de formation et de recherche appliquée etc.

En parallèle aux événements de la rencontre, des soutenances de thèses de doctorat (PhD) et d’habilitation à diriger des recherches (HDR) auront lieu. Ces sessions seront enrichies par des « formations, des présentations de projets innovants, des points d’étape et des évaluations dédiées aux travaux des chercheurs ».

Selon le Centre International de Recherche Pluridisciplinaire, cette rencontre ambitionne de « générer des idées novatrices pour garantir un succès aux défis stratégiques de la sous-région, tout en favorisant une synergie entre le savoir académique et les besoins des entreprises ».

« Mettant l’accent sur l’excellence scientifique et les collaborations interdisciplinaires, l’institution de cette rencontre se veut un catalyseur pour le progrès économique et social du continent africain », informe la même source.

15 février 2025 par ,