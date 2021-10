Cotonou accueille le Circuit ITF des 18 ans et moins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Le Bénin abrite dès mardi prochain le Circuit ITF des 18 ans et moins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La compétition se déroulera du 26 au 31 Octobre 2021 au Tennis Club de l’amitié à Cotonou.

Une soixantaine de joueurs (filles et garçons) venus de plusieurs pays de la sous région prendront part à la compétition. L’objectif primordial pour les jeunes joueurs et joueuses qui prennent part à ce rendez vous est de glanner des points afin d’améliorer leur classement mondial (ranking mondial).

Du côté des béninois, le numéro n° 1 junior , Prince GANDONOU, qui est tombé en quart de finale, après un match très disputé, contre le français Dominique ROLLAND, tête de série n°2 à Lome, promet de prendre sa revenge à Cotonou.

Nombreux sont ces jeunes tennismen qui veulent profiter du rendez-vous de cotonou pour avancer au classement. Compte tenu de la pandémie du covid 19, la compétition se déroule à huis clos avec pass sanitaire. Toutes les conditions sécuritaires et sanitaires ont été prises pour un bon déroulement de la compétition a rassuré le Directeur du tournoi DANHOUAN Bruno.

Marcel H.

24 octobre 2021 par