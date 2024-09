‘’Cotonou Ville propre’’ évalue les arrondissements

L’équipe de supervision du Concours ‘’Cotonou Ville Propre’’ a effectué, samedi 21 septembre 2024, sa troisième et dernière descente dans les arrondissements en compétition dans le cadre du concours.

Une descente a été effectuée sur les sites retenus dans les treize arrondissements de Cotonou dont Tokplégbé, Sénadé Sékon, Agbodjedo, Quartier Jack, Missèbo, Dantokpa, Saint Michel, Wologuèdè, Stade de l’Amitié, Vêdoko 3, Place Bulgarie, Hlazounto, Manléhossou dans le cadre du Concours ‘’Cotonou Ville Propre’’.

L’équipe de supervision du concours s’est d’abord réunie dans l’enceinte de la mairie de Cotonou. Occasion pour le Directeur Départemental du cadre de vie et du développement durable Atlantique-Littoral, Rosaire Attolou de faire un bref rappel des critères d’évaluation du concours.

A Sénadé Sékon, l’un des sites retenus dans le 2è arrondissement, la « population s’est fortement mobilisée », a constaté Cvedo Lissassi, Superviseur de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) et membre de l’équipe de supervision, ce samedi 21 septembre 2024.

Le site insalubre, à quelques encablures de l’école primaire publique Sénadé 2, a été désherbé et nettoyé.

Le périmètre autour du siège du 3è arrondissement ainsi que les rues proches ont été assainis. « Les boutiques, les magasins ont fermé et tous ces propriétaires sont venus nous aider. Il y avait un effectif de plus de cinq cent personnes qui ont assisté à cette campagne ce matin », a confié Maurille Omer Adétonah, Chef du 3è Arrondissement.

Jeunes, bonnes dames et même les sages sont sortis, selon Alexandre Djidjoho Sohou, Chef du 2è arrondissement. Ceci a été possible grâce à l’implication des Chefs quartiers (CQ) et Chefs d’Arrondissement (CA).

Julienne Houssou, la Cheffe du quartier Gbégamey-Mifongou révèle l’une des stratégies utilisées. « Je suis passée de maison en maison. J’ai envoyé encore des gens dans les maisons pour mobiliser les populations à sortir ».

Assainissement, lutte contre la pollution sonore et la recolonisation des espaces publics libérés sont les objectifs du Concours ‘’Cotonou Ville propre’’ organisé par l’Ong Bénin Ville propre en collaboration avec le Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable, la Mairie de Cotonou, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) et d’autres partenaires.

Les 13 arrondissements de Cotonou en compétition sont évalués et notés sur des critères tels que la mobilisation de la population ; les moyens mis à disposition, la propreté du site retenu, le ramassage des ordures etc.

Les participants remercient les organisateurs et souhaitent que l’initiative soit pérennisée. A l’image des campagnes hebdomadaires de salubrité organisées lors de la période révolutionnaire, ’’Cotonou Ville propre’’ permettra aux populations de renouer avec les bonnes pratiques en matière d’assainissement.

« Je salue toute la population, les amis de la SGDS, même les agents du Ministère du cadre de vie pour avoir organisé ce jeu concours », s’est réjoui le CA du 2è arrondissement.

Les responsables dans les arrondissements se disent mobilisés avec la population pour continuer à assainir leur environnement.

M. M.

