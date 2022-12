Coton FC étrille ADJIDJA FC

Ce mercredi 28 décembre 2022, la ligue professionnelle a livré sa 11e journée. Face à ADJIDJA FC, Coton FC s’est facilement défait du son adversaire sur le score de 3 buts à 0. Côté Espoir FC, c’est encore la défaite. Après l’humiliation 4-0 reçue à domicile face à Loto Popo, Landry Agossoukpe et ses coéquipiers se devaient de renouer avec le succès afin de rester dans la course à une place qualificative pour la Super ligue Pro. Ces derniers ont failli à leur mission en déplacement face à Bani Ganse en encaissant 1 but sans en répliquer pour égaliser.

Dans les autres rencontres de la journée, on note la victoire 1-0 de Loto Popo et de Dadje FC devant respectivement Energie FC et Soleil FC.

Requins FC a connu également sa première défaite de la saison face à OFMAS sur le score de 1-0. Le changement d’entraîneur n’a pas porté ses fruits du côté de Adjidja.

Les résultats du mercredi 28 Décembre 2022 :

DYNAMO P 1-0 TAKUNNIN FC

CAVALIERS FC 3-1 DYNAMIQUE FC

DAMISSA FC 0-0 RÉAL SP

DADJÈ FC 1-0 SOLEIL FC

LOTO-POPO 1-0 ÉNERGIE FC

HODIO FC 0-0 DYNAMO D’ABOMEY

BANI GANSÈ 1-0 ESPOIR FC

AS COTONOU 2-1 SITATUNGA FC

REQUINS FC 0-1 OFMAS-SAD

COTON FC 3-0 ADJIDJA FC

JSP 1-2 SOBEMAP SPORT

ASVO 2-1 JSO

JAK 1-0 DRAGONS FC

Josué SOSSOU

29 décembre 2022 par