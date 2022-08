Coris Bank lance le tournoi Coris Cup 22

L’équipe EPITECH (École d’Expertise Informatique) a écrasé, ce samedi 20 août 2022, ESMER (Ecole Supérieure des Métiers des Energies Renouvelables) sur le score de 5-0 lors de la première journée du tournoi Coris Cup 22. Le coup d’envoi du tournoi a été donné par le Directeur commercial de Coris Bank Harouna Bio au stade René Pleven d’Akpakpa.

Lancement du tournoi Coris Cup 22 organisé par Coris Bank International (CBI) avec l’assistance technique de l’agence CED Évents.

Pour le compte de la première journée, une rencontre a opposé EPITECH (École d’Expertise Informatique) et ESMER (Ecole Supérieure des Métiers des Energies Renouvelables) au stade René Pleven d’Akpakpa. Les joueurs EPITECH n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. En première mi-temps, ESMER a encaissé 3 buts. Au retour des vestiaires, EPITECH dominent toujours ESMER. Le match s’est soldé par 5-0. Une belle victoire et un bon début pour l’équipe EPITECH.

« On n’était pas habitué à ce genre de match. Mais je pense qu’à la fin, le meilleur a gagné. Ce n’est que le début du tournoi donc on va se concentrer sur le reste des matchs. Et on espère revenir avec plus de victoires pour gagner le tournoi (...). Félicitations à l’équipe en face mais on le méritait plus », a confié Josué Houssou, capitaine de l’équipe EPITECH. Les joueurs ont promis affronter les autres adversaires avec la même intensité.

« Nous avons fait de notre mieux, (...) ce qui nous a manqué, c’est beaucoup plus la cohésion. Je pense que ce n’est pas un échec, c’est juste une introduction au tournoi et nous nous préparons pour relever le défi », a déclaré le capitaine de l’équipe ESMER, Zoulkifirou Sambo Mama. Il a saisi l’occasion pour saluer cette initiative de Coris Bank International. « L’initiative elle est très bien (...). L’organisation a été superbe du début jusqu’à présent. Je tiens à remercier les organisateurs, Coris Bank et les partenaires », a ajouté le capitaine de l’équipe ESMER,.

Promouvoir l’esprit d’équipe autour des valeurs de Coris Bank

Selon le Directeur commercial de Coris Bank, l’objectif de ce premier tournoi est de promouvoir l’esprit d’équipe autour des valeurs de l’institution bancaire. Ces valeurs sont : Confiance, Originalité, Responsabilité, Intégrité et Sociabilité.

Pour Harouna Bio, l’esprit d’équipe doit prévaloir non seulement dans le cadre estudiantin mais aussi dans toutes les organisations où les jeunes se retrouvent en tant que forces vives de la Nation. « Nous voudrions contribuer modestement à l’émulation de la jeunesse et au développement de notre pays », a affirmé le représentant du Directeur général de Coris Bank Bénin. L’organisation de ce tournoi relève de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) de Coris Bank International.

Quatre (04) écoles professionnelles participent à la compétition du 20 au 28 août 2022. Il s’agit de l’École d’Expertise Informatique (EPITECH), la Faculté des Sciences de la Santé (FSS), la Faculté de Droit et de Sciences Politiques (FADESP) et l’Ecole Supérieure des Métiers des Energies Renouvelables (ESMER).

La prochaine rencontre aura lieu entre les joueurs de la FSS et la FADESP le 22 août 2022 au stade René Pleven d’Akpakpa.

« Il nous est revenu que ces quatre formations relèvent des meilleures équipes des clubs universitaires. Le spectacle qui nous a été offert vient confirmer tout le bien qu’on savait de ces équipes-là. Les autres équipes qui n’auront pas l’occasion de s’exprimer à l’occasion de ce premier tournoi feront en sorte de prendre leurs dispositions pour être au rendez-vous l’année prochaine », a indiqué Harouna Bio.

Le Directeur commercial a remercié le public, l’Association des supporteurs du Bénin, les partenaires techniques et tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation du tournoi Coris Cup 22.

Akpédjé Ayosso

