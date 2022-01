Contrôles et fouilles démarrent lundi à l’UAC

La communauté universitaire sera désormais soumise à des contrôles d’identité et des fouilles légères dès 19 heures à compter du lundi 17 janvier 2022, selon une note du recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Félicien Avléssi, en date du 13 janvier 2022.

Etudiants, personnel administratif, personnel enseignant et autres usagers de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) seront soumis à des contrôles d’identité et à des fouilles légères à partir de 19 heures. Les contrôles débuteront lundi 17 janvier 2022.

Les usagers du campus universitaire sont priés de de se munir de leur carte nationale d’identité, badge professionnel, carte d’étudiant et fiche d’inscription ou autres pièces. Il sera procédé également à des fouilles inopinées des véhicules à quatre roues.

Selon une note du recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) en date du 13 janvier 2022, ces mesures sécuritaires visent à « démasquer et décourager les commanditaires et responsables de (…) trouble ».

M. M.

14 janvier 2022 par