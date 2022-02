Construction d’une cimenterie de 5000 tonnes de clinker par jour

Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres, mercredi 23 février 2022, la réalisation d’études préparatoires du projet de construction d’une cimenterie de capacité 5.000 tonnes de clinker/jour au Bénin.

Le Gouvernement entend réorganiser l’offre de ciment sur le marché national, en se dotant d’une stratégie qui consiste à ne plus attribuer de nouvelles concessions des mines de calcaire, et à mettre en place une usine nationale de fabrication de clinker qui approvisionnerait, à terme, l’ensemble des autres acteurs du marché. A cet effet, le Conseil s’est montré favorable à la contractualisation avec un groupe spécialisé, en vue de la réalisation des études préparatoires d’un projet de construction d’une cimenterie de capacité 5000 tonnes/jour de clinker, soit 1.600.000 tonnes/an de ciment, extensible à 3.000.000 tonnes/an.

Selon le communiqué du compte rendu Conseil des ministres du mercredi 23 février 2022, cette décision fait suite aux nombreux chantiers ouverts au titre du Programme d’Action du Gouvernement 2016-2021, et qui ont fait que le marché du ciment connaît une véritable expansion dans notre pays, avec une hausse de près de 30% des ventes sur la période. Cette tendance devrait se poursuivre au regard des grands projets prévus pour être réalisés entre 2021 et 2026. « Aussi, les opérateurs du secteur déjà en place prévoient-ils de renforcer leurs capacités de production, pendant que de nouvelles demandes d’installation s’enregistrent. Une telle situation pourrait induire, à terme, une surexploitation des gisements nationaux de calcaire et faire peser sur eux un risque d’épuisement rapide », a indiqué le Conseil des ministres.

