Constance Mefon élue Présidente de 2A-Foot-Bénin

Ex journaliste de la presse sportive béninoise, ancienne basketteuse et footballeuse, Constance Mefon a été élue pour conduire les rênes du bureau de l’Association des anciennes footballeuses du Bénin (2A-Foot Bénin) pour un mandat de quatre (04) ans. L’Assemblée générale constitutive s’est tenue, samedi 19 février 2022, à la salle de conférence du Hall des arts, loisirs et sports à Cotonou.

Franck Sèdjro représentant les clubs de football féminin, s’est réjoui de la mise en place de cette association féminine. Marthe Gada, présidente des anciennes volleyeuses du Bénin, a également exprimé son soutien indéfectible à l’Association des anciennes footballeuses (2A Foot- Bénin).

La représentante du ministre des sports, Gérardine Assah, a appelé toutes les anciennes gloires du sport à se mobiliser pour soutenir l’Association. 2A-FootBénin est dirigée par un bureau de treize (13) membres.

