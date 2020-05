Clara en garde à vue ?

Clarita Carmagnolle alias « Clara » est en garde à vue pour avoir poignardé son compagne qui actuellement est hospitalisé au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU) de Cotonou a-t-on appris de sources généralement bien renseignées.

La jeune béninoise de 21 ans, qui s’est révélée par ses frasques via les réseaux sociaux aurait commis son forfait à la suite d’une dispute avec son compagnon. « elle poignarde l’a poignardé au cou », a précisé la source. Elle n’a pas donné plus de détails sur l’état de la santé du compagne de Clara mais précise que la jeune femme risque la prison.

