Cinq produits labellisés Bénin et autorisés pour la mise sur le marché

Remise officielle des attestations de qualité et d’autorisations de mise sur le marché pour l’ananas séché, l’amande torréfiée de cajou, la farine de manioc panifiable, le beurre de karité et le pagne tissé kanvô ce vendredi 23 juillet 2021. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi Edouard Sehlin.

Au cours de la cérémonie, le Consultant Bruno Gnidehoue a présenté le processus de labellisation et de certification des 5 produits mis sur le marché. Il s’agit de l’ananas séché, l’amande torréfiée de cajou, la farine de manioc panifiable, le beurre de karité et le pagne tissé kanvô. « Il est une évidence qu’aujourd’hui, la certification conduit à disposer de produit de meilleure qualité permettant de mieux faire face à la concurrence », a déclaré le directeur de cabinet du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi Edouard Sehlin. Selon le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Artisanat (FDA), Clétus Guezo, le FDA, mettra tout en œuvre pour la réussite du projet. « Dès aujourd’hui commence la seconde phase du projet qui consistera à la promotion des produits labellisés et certifiés », a-t-il affirmé.

Il est une évidence, selon le DC/#MPMEPE, #ÉdouardSEHLIN, qu’aujourd’hui la certification conduit à disposer de produit de meilleure qualité permettant de mieux faire face à la concurrence. Le #MPMEPE a porté son choix sur 5 produits à fort potentiel d'écoulement sur le marché. pic.twitter.com/Blx5l7wkre — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) July 23, 2021

23 juillet 2021 par