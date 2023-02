Chris Hughton, nouveau sélectionneur des Black Stars

L’ex-joueur et entraîneur de Tottenham Chris Hughton d’origine ghanéenne, est le nouveau sélectionneur de André Ayew et de ses coéquipiers.

Le technicien avait rejoint les Black Stars depuis un an comme conseiller technique et faisait déjà partie de l’aventure au Qatar lors de la Coupe du monde 2022. Malgré les noms de l’amAllemand Thomas Tuchel, du Belge Tom Saintfiet (Gambie), du Serbe Dragan Stojkovic et du Portugais Paul Bento, le Ghana a porté son choix sur l’Irlandais.

« Cette nomination s’inscrit dans la vision de la GFA de poursuivre le projet de construction d’une formidable équipe qui a débuté avec Otto Addo. (…) La GFA a également décidé de maintenir les sélectionneurs adjoints George Boateng et Mas-Ud Didi Dramani.

Les détails concernant la durée du contrat et les conditions d’engagement seront annoncés en temps voulu », a précisé l’instance du football ghanéen.

Chris Hughton entrera dans le vif du sujet fin mars avec la double confrontation contre l’Angola à l’occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023.

Les Black Stars occupent la tête de leur groupe après leur victoire contre Madagascar (3-0) et leur match nul face à la Centrafrique (1-1).

J.S

