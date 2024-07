C’est officiel depuis mercredi dernier, le jeune international béninois Yamirou Ouorou âgé de 18 ans s’est engagé avec le club danois de deuxième division, AC Horsens. Formé à l’académie U.S. Sèmè-Kraké, Ouarou a signé un contrat de quatre (04) ans.

Ce jeudi, Yamirou Ouarou est sorti de son silence après l’officialisation de sa signature.

"Nouvelle Histoire : Un Nouveau Départ. C’est avec beaucoup d’émotion que je viens vous annoncer ma signature avec AC Horsens, club danois de deuxième division. Cette nouvelle étape marque le début d’un chapitre rempli de promesses et de défis, et je tiens à exprimer ma gratitude envers ceux qui m’ont soutenu tout au long de ce parcours.

Je remercie Allah Tout-Puissant pour tout ce qu’il a fait dans ma vie et continue de faire. Sa guidance et ses bénédictions ont été des piliers dans chaque décision et chaque succès que j’ai pu accomplir.

Ensuite, je tiens à remercier de tout cœur mon Père spirituel, Magloire Oke, Président de l’U.S. Sèmè-Kraké. Votre vision et votre soutien indéfectible ont été essentiels pour moi. Un remerciement tout particulier à mon tuteur, Monsieur Emmanuel Adadja, qui m’a donné les premiers rudiments et appris à toucher au ballon. Votre patience et vos conseils ont été inestimables.

À mes entraîneurs, avec à leur tête Edmé Codjo, merci pour votre confiance et votre dévouement. Vous avez su m’encadrer et m’orienter, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Un grand merci également à tous ceux qui travaillent au centre. À tous les pensionnaires d’hier et d’aujourd’hui, votre camaraderie et votre soutien ont fait de chaque moment passé ensemble une expérience enrichissante. Merci à vous.

Je fais un clin d’œil aux merveilleux cuisiniers de la maison. Vous avez contribué, à travers votre savoir-faire, à créer un environnement propice à la réussite, et pour cela, je vous remercie du fond du cœur.

Enfin, je remercie tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début jusqu’à ce jour. Votre encouragement et votre foi en moi ont été des moteurs puissants dans ma quête de succès. Et bien sûr, merci au peuple béninois po8ur son soutien indéfectible. Vous êtes une source d’inspiration quotidienne et je suis fier de vous représenter.

En avant pour cette nouvelle aventure !", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Il faut noter qu’en plus de Yamirou, le Président Magloire OKE a réussi à aider l’ailier Abdoul Faridou Arouna à s’engager avec AC Horsens. Ce dernier aussi formé à US Sèmè-Kraké a signé un contrat stagiaire Pro avec le club danois.

J.S

4 juillet 2024 par ,