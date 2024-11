"Ces jeux, c’est pour nouer des liens d’amitié qui vont durer" (Ministre)

La ville de Djougou est en couleurs depuis le samedi 9 novembre dans le cadre de la 11e édition des Jeux Universitaires du Bénin. Alors qu’il lançait les hostilités lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre des sports a partagé la vision derrière l’organisation de cette 11e édition.

Samedi 9 novembre, Monsieur Benoît DATO, Ministre des Sports, accompagné de ses collègues Madame Eléonore YAYI LADEKAN, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Monsieur Kouaro Yves CHABI, Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, a lancé la 11e édition des Jeux Universitaires du Bénin. C’était au stade omnisports de Djougou en présence de diverses autorités politico-administratives et du Roi de Djougou. "Nous avons voulu faire de ces jeux, une véritable fête du sport universitaire béninois. Nous avons voulu faire de ces jeux, une occasion pour nos jeunes talents de se révéler, de se dépasser et de nouer des liens d’amitié qui vont durer bien au-delà de ces jours", affirmait l’autorité ministérielle.

Dans son discours, le ministre a invité toutes les équipes engagées dans cette compétition au fair-play. De son côté, Dr Victor Soumon LAWIN, Directeur général de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU) a rassuré les athlètes que les différentes récompenses prévues pour ces jeux sont déjà prêtes. "Les équipes gagnantes recevront des trophées marqués “JUB 2024”, des médailles, et une récompense financière. Les chèques sont prêts et n’attendent que vous", a-t-il déclaré.

Depuis le samedi, cette 11e édition des Jeux Universitaires du Bénin fait déjà des heureux. Et la fête continue du côté de Djougou et ce jusqu’au jeudi prochain. Pour rappel, les athlètes s’affrontent dans cinq disciplines que sont : football, basketball, volleyball, handball et athlétisme. Ils sont au total 669 athlètes venus de dix universités, répartis en 43 équipes.

J.S

12 novembre 2024 par ,