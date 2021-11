Ces entreprises qui acceptent les paiements en cryptomonnaie

La cryptomonnaie est de plus en plus représentée dans le monde des finances et fait la une des journaux. L’on parle du chiffre record du bitcoin qui aurait atteint les 60 000 dollars, mais également de l’entrée en jeu du fondateur de Tesla, co-fondateur d’Ethereum, ElonMusk, qui aurait placé plusieurs milliards de dollars dans cette nouvelle forme de monnaie. Si elle a fait couler autant d’encre, c’est notamment en raison des grandes opportunités de gain qu’elle offre, mais surtout en raison de sa nature volatile et extrêmement incertaine. Cependant, beaucoup d’entreprises appartenant à des secteurs d’activités diverses croient en cette monnaie, et parlent désormais de les intégrer dans leur système de paiement. Zoom sur ces entreprises dans cet article.

➢ PavilionHotels&Resorts

PavillionHotel&Resorts est une entreprise dont la base se situe à Hong Kong. Ce géant de l’hôtellerie est l’entreprise la plus récente à s’être intéressée à la cryptomonnaie, mais surtout la première dans le domaine de l’hôtellerie à autoriser des paiements en monnaie virtuelle.

Ils possèdent des domaines à Amsterdan, Madrid, Lisbonne, Rome et même à Bali et Phuket. Grâce à son partenariat avec la plateforme de paiement Coindirect, le groupe propose désormais des options de paiement en cryptomonnaie, soit près de 40 jetons différents, parmi lesquelles le bitcoin et l’Ethereum.

➢ AXA Insurance

Cette entreprise est l’une des plus grandes en matière de d’assurance. L’entreprise avait annoncé le lancement de son projet bitcoin prévu pour le mois d’avril dernier. Ce projet qui fut en gestation depuis 2019, provient d’une étude menée par l’entreprise, qui révéla que près d’un tiers des personnes âgées de 18 à 55ans, à qui l’on avait fait passer à un interrogatoire, avaient déjà investi dans la cryptomonnaie ou projetaient de le faire.

Avec le lancement de ce projet, les client disposent d’un code de référence imprimé sur les factures de polices d’assurance non-vie qui leur permet de payer leurs primes à travers la bourse de cryptomonnaie bitcoin code suisse qui se chargera de les convertir en francs suisses.

➢ Microsoft

Connue comme étant l’une des plus grandes compagnies de logiciels sur le plan mondial, il est tout à fait naturel que Microsoft figure dans la liste des entreprises ayant intégré les paiements en bitcoins dans son programme. Cette initiative est révélatrice, en ce sens qu’elle donne du crédit en cette nouvelle forme de monnaie.

Avec Microsoft, il est possible d’effectuer des paiements via bitcoin en échange de crédit ou pour obtenir des services tels que Xbox Live et Skype.

Dans le cadre du lancement de son projet bitcoin, Microsoft est encore allé plus loin en mettant sur pieds, fin mars, un programme appelé ION, qui est une plateforme d’authentification double sur les lignes bitcoin. Les paiements sont remplacés par une technologie qui permet de créer des identifiants numériques pour authentifier les profils en ligne.

➢ Amazon

La société avait annoncé qu’elle mettra en place sa propre cryptomonnaie, suivant ainsi les traces des géants de la technologie tel que Facebook. Autrement dit, Amazon n’autorise pas encore les paiements direct via de la cryptomonnaie. Toutefois, il est possible de passer par les agences telles que Bitrefill, qui est une plateforme qui sert de relai entre les cryptomonnaies et les cartes-cadeaux, téléphonique de recharge et bien d’autre.

➢ PayPal

Depuis l’annonce faite en octobre dernier, la firme PayPal permet à ses utilisateurs basés aux États-Unis d’acheter, vendre ou détenir des cryptomonnaies, parmi lesquelles le bitcoin, l’Ethereum, le bitcoin Cash et Litecoin.

Cependant, la firme limite les transactions, dans le sens où elle ne permet pas les transferts hors portefeuille. Pour l’instant, l’on ne sait pas encore si la société prévoit étendre son programme cryptomonnaie sur d’autres pays.

