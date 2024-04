Ce que pense l’AJ/QDS de l’opération policière et ses suggestions

L’opération de répression des infractions au code de la route en cours sur le territoire béninois depuis mars 2024 préoccupe l’Association des Journalistes Spécialistes des Questions de Défense et de Sécurité. L’AJ/QDS a donné sa position, jeudi 25 avril 2024, à la Maison des Médias Thomas Mègnassan à Cotonou, et fait des recommandations sur l’opération.

Annoncée pour être lancée le 1er mars 2024, l’opération de répression des infractions au code de la route a effectivement démarré le 8 mars sur tout le territoire national soit une semaine après la date initiale. L’Association des Journalistes Spécialistes des Questions de Défense et de Sécurité (AJ/QDS) a salué cette « démarche » de la Police républicaine qui a permis de « sensibiliser davantage les citoyens béninois ».

C’est à travers une déclaration lue à la presse, ce jeudi 25 avril 2024, à la Maison des Médias, par le Secrétaire général de l’AJ/QDS. Arnauld Behanzin était entouré pour la circonstance de Etienne Houessou, président de l’AJ/QDS au Bénin et en Afrique et de Firmin Gangbè, Vice-président de l’AJ/QDS.

Pour l’AJ/QDS, « le dispositif légal et le contexte opérationnel de la prévention et de la répression desdites infractions ne souffrent d’aucune légèreté, autant la nécessité et l’urgence de ces mesures répressives en raison de la préservation de toutes les vies au Bénin ne sont pas à démontrer ».

L’Association dénonce que des « actes d’excès de zèle » « jettent du discrédit sur cette noble opération, qui ne vise qu’à protéger le citoyen, qu’il soit en voiture, à moto ou à pied ».

Prendre la pleine mesure de l’opération

L’AJ/QDS suggère à la Direction générale de la Police républicaine de « prendre davantage de dispositions pour que cessent les dérives constatées ça et là et qui ne sont pas de nature à permettre un vivre ensemble harmonieux ». Quant aux fonctionnaires de police, ils doivent faire preuve de « plus de professionnalisme et d’humanisme ».

Au gouvernement, l’Association exprime ses « sincères gratitudes pour les mesures d’assouplissement prises par la réduction de moitié des pénalités de contravention au port de casque ».

Les journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité plaident également pour l’implémentation d’ « autres mesures incitatives à un accès plus facile des motocyclistes aux casques de qualité ».

Aux professionnels des médias, l’AJ/QDS recommande un « sens aigu de responsabilité dans le traitement des informations ».

L’Association appelle au « renforcement de la sensibilisation et au respect du code de la route en vue d’une plus grande conscience de la protection de chacune de nos vies ».

L’AJ/QDS entend mobiliser tous les professionnels des médias autour des questions liées au terrorisme et sécuritaire. Ce sera à travers des rencontres mensuelles, selon Etienne Houessou, président de l’AJ/QDS au Bénin et en Afrique.

