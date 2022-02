Ce que Talon a dit devant les têtes couronnées

Le vernissage « Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation » a eu lieu ce samedi 19 février 2022 en présence du Chef de l’Etat Patrice Talon au Palais de la Marina.

Le Chef de l’Etat Patrice Talon et ses hôtes ont effectué une visite guidée avec les présidents des institutions, les ministres et les invités de marque dont la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot. Les têtes couronnées, l’empereur de Nikki, les rois de Djougou, de Kétou, Allada et autres ont également contemplé les trésors royaux et les œuvres contemporaines exposés dans les salles des Fêtes et du Peuple du Palais de la Marina.

Après les explications du guide, Patrice Talon a fait part du bien fondé de l’organisation de l’exposition. Devant les têtes couronnées, Patrice Talon est revenu sur l’histoire des royaumes du Bénin, les circonstances des biens culturels pillés dans les palais d’Abomey par les troupes françaises en 1892 jusqu’à l’indépendance du Bénin et l’importance pour les enfants de connaître l’histoire de leur pays. Selon Patrice Talon, le Bénin va poursuivre les négociations pour la restitution du reste de ses trésors. Suivez un extrait de ses explications devant les têtes couronnées.

Religieusement, les Rois ont suivi les explications du guide. Le #Prbenin @PatriceTalonPR qui s'est transformé en Médiateur de circonstances, a expliqué à nos Têtes couronnées, le bien fondé de l'organisation de ladite exposition. #ExpoArtBenin #BeninCulture #Wasexo pic.twitter.com/ODUV3sSWmJ — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) February 19, 2022

19 février 2022 par ,