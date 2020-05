Ce qu’il faut savoir du nouveau maire

La commune de Ouidah sera gérée pendant les 06 prochaines années par Christian HOUETCHENOU. Il a été portée à la tête du conseil communal de la cité historique ce samedi 30 mai 2020 par 28 voix pour, 01 contre. Qui est le nouveau maire de la cité des Kpassè.

Âgé de 44 ans, Christian HOUETCHENOU a été conseiller technique à la GIZ. Il a également occupé les postes de chef de la coopération financière décentralisée, et d’opérateur de l’État à la direction générale du budget. C’est un ancien chef division collectivités locales et suivi évaluation du ministère de l’économie et des finances.

Le nouveau maire de la cité des Kpassè est titulaire d’un DESS et d’une maîtrise en économie obtenus à l’Université d’Abomey-Calavi.

Christian HOUETCHENOU succède à Célestine Adjanohoun. Le nouveau maire sera assisté de GNIDA René et FOURN Sabine, respectivement 1er et 2ème adjoints au maire.

F. A. A.



30 mai 2020 par