Ce qu’il faut savoir de la Zone industrielle de Glo Djigbé

La construction d’une nouvelle zone économique spéciale (ZES) à Glo-Djigbé, c’est l’un des projets phares inscrit dans le Programme d’action du gouvernement béninois. L’infrastructure s’étendra sur 10 000 hectares et permettra le développement des activités économiques.

Le gouvernement béninois veut faire de la zone de Glo-Djigbé un pôle urbain et économique dans la commune d’Abomey Calavi. L’arrondissement de Glo-Djigbé qui abrite déjà le projet d’un aéroport moderne va accueillir la nouvelle zone économique spéciale du Bénin.

En Conseil des ministres le mercredi 15 janvier 2020, le gouvernement a adopté le décret portant délimitation et déclaration d’utilité publique du périmètre de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé. La superficie de la Zone économique spéciale est de 1.414 hectares sur les 10.000 déclarés d’utilité publique dans la localité. Subdivisée en trois lots, l’infrastructure vise à favoriser le développement des activités économiques « tout en préservant les agglomérations et les noyaux villageois ». A cet effet, le gouvernement a enclenché la procédure devant aboutir à la libération des sites.

La Zone a également pour vocation de susciter l’intérêt des investisseurs dans divers domaines, notamment la transformation de produits agricoles (et) industriels, ainsi que dans les activités connexes comme la logistique et l’entreposage.

Arise, partenaire stratégique de l’Etat

Pour la mise en œuvre diligente du projet, le gouvernement béninois, après avoir engagé des consultations a identifié comme partenaire stratégique le groupe ARISE, société détenue par Olam International et Africa Finance Corporation, qui dispose d’une solide réputation en la matière. L’entreprise panafricaine est chargée du financement de la construction et de l’exploitation de la première zone industrielle intégrée du Bénin.

Dans le but de faciliter le démarrage des travaux, le comité de suivi du projet de la zone économique spéciale a convenu avec le partenaire la création de la société New Co, dont l’Etat détiendra 35% du capital.

Au total, il s’agit de 1,5 milliards de dollars nets d’investissement à 45 km de Cotonou. Au plan social, le projet vise la création de 12 000 emplois directs et indirects. La réalisation de ce projet aura aussi un impact sur l’économie nationale et la vie des populations de la commune.

