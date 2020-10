Ce qu’en pense Me Abraham Zinzindohoué

A quelques mois de la présidentielle de 2021, la question du parrainage défraie la chronique. Sur l’émission "90 mn pour convaincre" de la Radio nationale ce dimanche 25 octobre 2020, le vice-président à la formation du parti Union Progressiste (UP), Abraham Zinzindohoué, a donné son avis.

Selon l’ancien ministre de la justice, « s’il faut suivre la réforme du système partisan telle qu’on l’a conçue, telle qu’on l’a voulue qu’on donne plus de pouvoir aux partis, les collègues qui ont dit que c’est aux partis de parrainer, quelque part, c’est l’esprit de la loi ».

Pour lui, la CENA a réalisé le compromis que voulaient les acteurs politiques. « Que ce soit les partis proche du pouvoir, que ce soit l’opposition radicale et l’opposition constructive, les partis ont intérêt que ce soit les partis politiques qui parrainent », a-t-il expliqué soulignant que ce n’est pas ce que dit la loi.

La CENA selon lui, est resté dans l’esprit de la loi, et l’on ne saurait "sauter" comme le souhaitent certaines formations politiques de l’opposition, le principe du parrainage à quelques mois de l’élection.

Sur la question, les membres de la CENA ont rencontré les députés la semaine écoulée à l’Assemblée nationale. Pour l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, le parrainage doit être secret. Un point de vue qui n’a pas fait l’unanimité avec la représentation nationale.

