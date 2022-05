Carlos Bossouvi fixe un objectif de 2000 licenciés pour son mandat

Le président de la Fédération béninoise de triathlon (FEBETRI), Carlos Bossouvi se fixe des objectifs clairs pour son premier mandat. Au terme des 04 premières années, il compte atteindre un effectif de 2000 licenciés au Bénin. Il l’a fait savoir à l’occasion d’un entretien à la presse.



Le triathlon est un sport peu connu du public béninois. Le président de la FEBETRI compte travailler à son rayonnement au Bénin.

Dans un entretien à la presse, Carlos Bossouvi a décliné ses objectifs pour son premier mandat de 04 ans. Il ambitionne premièrement de faire la refondation du triathlon à travers un colloque de réflexion qui regroupe tous les acteurs. Le numéro un du triathlon au Bénin entend structurer les clubs et former les formateurs.

Carlos Bossouvi pour son premier mandat envisage d’organiser des compétitions dans les 12 départements du Bénin.

Sous sa présidence, le triathlon sera introduit dans les écoles. De quoi détecter de nouveaux talents, et compter un minimum de 2000 licenciés (pratiquants du triathlon) d’ici les 04 prochaines années contre 200 actuellement.

L’apport de Carlos Bossouvi pour l’avènement du triathlon au Bénin

Le triathlon est né au Bénin en 2016.

Au cours de sa formation militaire au camp en 2007, Carlos Bossouvi a découvert la discipline sportive avec un formateur américain. Il était question à l’époque, de « faire du vélo et de courir ». Il entra donc en relation avec cet Américain et entreprit d’apprendre sur le triathlon.

Quelques années plus tard, le formateur américain le mit en contact avec le président de la Fédération américaine de triathlon (vers 2010).

Le voyage à vélo en France en 2014 émerveille le formateur qui crût en son engagement à œuvrer pour le développement du triathlon au Bénin.

Cependant, la trajectoire avec le triathlon n’aura pas été totalement rectiligne avec Carlos Bossouvi. Occupé par ses activités personnelles, l’activité de triathlon connut quelques moments de traversée de désert.

A partir de 2014, il relance les discussions avec le formateur américain.

A l’occasion d’une visite à l’ambassade des États-Unis au Bénin, il fut présenté au chargé des affaires publiques. Les échanges avec ce dernier avait tourné autour du vélo et de la natation. Ironie du sort, le chargé des affaires publiques de l’ambassade connaissait le président de la fédération américaine de triathlon. L’idée d’organiser une première compétition de triathlon au Bénin émergea alors aussitôt. Ainsi, la première compétition fut organisée en 2016. De concert avec le président de la Fédération américaine de triathlon, des responsables en charge de sport au Bénin, notamment le Comité national olympique et sportif béninois (CNOSB), et des cadres du ministère des sports, tout fut mis en place pour cette première compétition.

Depuis lors, les activités se mènent et de façon progressive, le triathlon fait son petit chemin dans le pays.

Un parcours qui dénote de l’engagement de Carlos Bossouvi et fait de lui, le pionnier du triathlon au Bénin.

F. A. A.

