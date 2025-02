COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 12 FÉVR. 2025

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 12 février 2025, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.

Les décisions ci-après ont été prises :

I- MESURES NORMATIVES.

Sous cette rubrique, il a été essentiellement procédé à la modification des décrets portant création, attributions et composition des comités de préfiguration de la cité-musée de Ouidah ; du musée d’art contemporain de Cotonou ; du musée international du Vodun ; du musée des rois et des amazones de Danxomè.

II- COMMUNICATIONS.

III- Missions de maîtrise d’œuvre complète et de contrôle technique d’infrastructures sportives.

Il s‘agit de la construction du stade départemental de type omnisports de Parakou ainsi que la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou.

A la suite des 22 stades du même modèle, construits dans nos communes, leur réalisation vise à renforcer la disponibilité d’infrastructures modernes et adaptées pour la pratique du sport, tant au niveau amateur que professionnel par la population en général, les jeunes en particulier.

Les ministres concernés par ces travaux prendront les mesures requises en vue de faciliter la mise en œuvre des deux projets.

III- MESURES INDIVIDUELLES.

Les nominations suivantes ont été prononcées :

– Au ministère des Enseignements Maternel et Primaire

.Directeur de l’Enseignement maternel : Monsieur Chellon Pierre HOUNKANDJI

.Directeurs des Ecoles normales d’Instituteurs comme ci-après :

– Allada : Monsieur Blaise GAHOU

– Djougou : Monsieur Augustin Gbadessi MONHA

– Kandi : Monsieur Mamadou COCHONI OGA SAIDOU

‘

Au ministère du Numérique et de la Digitalisation

Au terme du processus de sélection conduit par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

– Directrice générale de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) S.A. : Madame Angela AQUEREBURU RABATEL

– Directeur général de l’Office national d’Imprimerie et de Presse : Monsieur Bertin SOWAKOUDE

– Directrice de la Télévision nationale : Madame Angela AQUEREBURU RABATEL, cumulativement avec ses fonctions de Directrice générale de la SRTB

– Directrice de Bénin TV Alafia : Madame Détondji Jemima CATRAYE

– Directrice de Bénin TV Juniors : Madame Inès GAROUE FACIA

– Directeur de Radio Bénin : Monsieur Gildas Serge AYAKA

– Directeur de Radio Bénin Alafia : Monsieur Urbain SESSOU

– Directrice de KIFF FM : Madame Latowon Hermine AKPONNA

– Directeur de Radio Parakou : Monsieur Ogouchina KOUNDE

– Directeur de Publication du quotidien LA NATION : Monsieur Paul AMOUSSOU.

Fait à Cotonou, le 12 février 2025,

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Edouard OUIN-OURO.

12 février 2025 par