CCI Bénin et la CDC Bénin lancent une mobilisation de ressources pour soutenir les entreprises

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) ont créé le Fonds d’Appui Catalytique et de Solidarité (FACS) pour soutenir les entreprises. La phase de mobilisation de ressources complémentaires pour le fonds a été lancée, ce vendredi 04 mars 2022, à la salle de conférence de la CCI Bénin à Cotonou. La cérémonie a réuni les partenaires, les directeurs d’entreprises et les premiers donateurs (Coris Bank International et JNP SA).

Dans le but de financer les projets innovants et structurants des entreprises du Bénin à de meilleurs taux, et de promouvoir le financement et le développement des PME, PMI et des Start up, la CCIB Bénin et la CDC Bénin ont mis en place le Fonds d’Appui Catalytique et de Solidarité (FACS). Selon le Président de la CCIB Bénin, le FACS est un dispositif qui vise à soutenir les jeunes entreprises à fort potentiel dans un écosystème favorable. Le Fonds, ajoute Arnauld Akakpo, permet d’innover en matière de financement et d’accompagnement des entreprises.

La première phase, celle de la mobilisation de ressources complémentaires a pour objectif d’obtenir du secteur privé national, des institutions et organismes partenaires, des investisseurs d’impacts, des dons ou des souscriptions, pour accroître la capacité de financement du FACS.

Les premiers donateurs sont Coris Bank International et JNP SA. Ces entreprises ont fait don de 75 millions FCFA soit 50 millions FCFA de Coris Bank International et 25 millions FCFA de JNP SA.

Avec les fonds de la CCI Bénin (100 millions FCFA) et de la CDC Bénin (900 millions FCFA comme souscription et un don de 100 millions FCFA), le FACS naît avec 1 milliard 175 millions FCFA.

« Nous avons démarré avec plus d’un milliard de francs CFA. Pour nous, c’est une réussite. Nous allons continuer la mobilisation des fonds », a affirmé Arnauld Akakpo.

Pendant 90 jours, les équipes de la CCI Bénin, appuyées par la CDC Bénin feront le tour des partenaires identifiés pour leur présenter la structuration, le mode d’intervention et les facteurs de succès du FACS.

« Grâce à nos ressources, nous allons porter nos entreprises pour en faire les meilleures au plan national comme régional », a déclaré le Directeur Général de la CDC Bénin.

Comme l’a expliqué Létondé Brice Houeton, le FACS va permettre de financer les start-up et les entreprises en phase d’innovation ; les entreprises en place mais qui manquent de moyens et celles qui ont besoin de grandir.

Les jeunes entrepreneurs bénéficieront également du programme Impulse et du mentorat des entreprises partenaires. L’ambition du FACS est de collecter 15 milliards FCFA sur les quatre prochaines années afin de financer au moins 100 entreprises championnes dans plusieurs secteurs d’activités. L’exercice que nous sommes en train de faire avec la CCI Bénin, informe-t-il, est une phase pilote qui doit permettre à la Caisse des Dépots et Consignations de faire une montée en puissance progressive pour aller à un fonds de soutien au-delà du FACS.

Après la phase de mobilisation de ressources, une plateforme sera mise en place pour l’enregistrement et la sélection des entreprises. « Nous allons fabriquer des champions à partir de nulle part avec le soutien de chacun des acteurs. Mais pour cela, il faut la solidarité de tous », a ajouté Létondé Houeton.

Le Président de la CCI Bénin et le Directeur Général de la CDC Bénin n’ont pas manqué de remercier les premiers donateurs Coris Bank International et JNP SA. Ces derniers invitent les autres entreprises citoyennes à leur emboîter le pas.

Quelques photos de la cérémonie

A propos de la CCI Bénin

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a été créée le 12 avril 1908. Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi N 92-022 du 06 Août 1992, la Compagnie consulaire dénommée la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin est un établissement public doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin met en œuvre toutes actions destinées à contribuer au développement des activités des opérateurs économiques dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des prestations des services, et encourage notamment la création des organismes, groupements ou associations professionnels en vue de promouvoir lesdites activités. Les prestations offertes par la CCI Benin sont nombreuses et variées. Elles sont fournies à travers les activités menées quotidiennement par les services et départements opérationnels rattachés au Secrétariat Général et au Président de la CCI Bénin.

A propos de la CDC Bénin

Créée en 2018, la CDC Bénin a démarré ses activités en 2020. Elle est une institution financière publique, investie d’une mission d’intérêt général. La CDC Bénin vient en appui aux politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales, notamment en matière de développement économique et social. Elle est chargée d’apporter des solutions novatrices à la problématique de financement des investissements au Bénin. L’institution assure également la mobilisation et la gestion sécurisée de l’épargne et de tous les fonds réglementés, qu’elle fructifie et canalise pour financer le développement accéléré des secteurs public et privé, en vue de l’atteinte rapide des objectifs économiques et sociaux du Bénin, à travers des opérations à effet de levier.

5 mars 2022 par