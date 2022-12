CAN U20 2023 : Le Bénin dans le groupe C

La CAF a procédé, ce vendredi 23 décembre 2022, au tirage au sort des phases de groupes de la CAN U20 2023. La compétition connaîtra trois groupes de quatre (04) sélections.

Le Groupe A est composé du Sénégal, de la Mozambique, du Nigeria et de l’Égypte. Dans le Groupe B, on retrouve l’Ouganda, la République Centrafricaine, le Congo et le Soudan du Sud.

C’est dans le groupe C qu’est logé le Bénin. Les Ecureuils sont en compagnie de la Gambie, de la Tunisie et de la Zambie.

Le tirage au sort des groupes a eu lieu au Caire en Egypte.

Josué SOSSOU

