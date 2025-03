"C’est un match clé...nous comptons sur nos acquis" (G.Rohr)

Après le sélectionneur du Zimbabwe et son capitaine, c’est au tour de Gernot Rohr et Steve Mounié de se présenter en conférence de presse ce mercredi 19 Mars 2025, veille du match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Face aux hommes des médias, Gernot Rohr a reconnu les mérites de la sélection du Zimbabwe en cette veille de match. "Nous affrontons une équipe qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, dirigée par un très bon entraîneur qui a su insuffler un nouvel élan et une vraie dynamique à son effectif. Le Zimbabwe compte des joueurs évoluant en Angleterre, en Italie, au Danemark et dans d’autres championnats compétitifs. Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe. Ils joueront leur dernière carte demain, et affronter un adversaire dans cette situation n’est jamais simple.", a commencé le technicien.

Gernot Rohr compte sur ses atouts pour sortir vainqueur face au Zimbabwe. "Dans notre groupe, trois équipes (Rwanda, Afrique du Sud, Bénin) sont en tête avec sept points chacune. Nous voulons poursuivre sur cette bonne dynamique. Tout reste possible, et nous savons que si nous obtenons un bon résultat demain, nous pourrions nous retrouver très bien placés. C’est un match clé. De notre côté, nous avons trouvé un bon équilibre et un rythme de croisière satisfaisant. Certes, nous avons eu peu de temps pour préparer ce match, mais nous comptons sur nos acquis.", a confié l’ancien sélectionneur des Super Eagles du Nigeria.

Rohr a été également questionné sur le cas Candas Fiogbé : "Ce n’est jamais évident pour un jeune joueur de prétendre à une place de titulaire après un ou deux entraînements. Il débutera sur le banc de touche, mais selon l’évolution du match, vous pourriez le voir entrer en jeu. Nous pourrions même finir avec deux avant-centres. Hier à l’entraînement, il a fait très bonne impression. Les données GPS montrent qu’il a effectué de nombreux sprints, démontrant sa vivacité et son efficacité devant le but. En tout cas, c’est toujours un plaisir de voir un jeune joueur aussi motivé."

À son tour, Steve Mounié confie que la bande béninoise actuellement en Afrique du Sud, est très motivée. "J’ai senti mes coéquipiers arriver avec une grande fraîcheur physique. Je n’ai pas eu l’impression que le voyage les avait trop fatigués. Je ressens un groupe motivé. Nous sommes déjà qualifiés pour la Coupe d’Afrique, mais nous voulons atteindre un objectif encore plus grand, et cela passe par le match de demain. C’est un groupe déterminé, prêt à réaliser de grandes choses.", a-t-il déclaré.

Le capitaine des Guépards a ajouté : "La solidarité a toujours été et restera notre force dans cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. Aujourd’hui, le Bénin possède de bons joueurs. Certes, nous n’avons peut-être pas de talents extraordinaires comme certaines grandes nations, mais ce qui fait notre force, c’est notre unité, notre envie, notre détermination sur le terrain, notre rage de vaincre et de prouver que nous sommes capables d’accomplir de grandes choses."

