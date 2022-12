L’économie du Bénin est de plus en plus attractive avec un taux de croissance en net progression malgré les impacts de la Covid 19 et la guerre en Ukraine. Une performance économique qui se justifie par les réformes engagées au sommet de l’Etat depuis 2016. Après sept années d’austerité, le climat des affaires est très propice à l’investissement.

