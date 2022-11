Boni Yayi félicite Lula da Silva pour son élection

À travers un message sur sa page Facebook, l’ancien président Boni Yayi a félicité son excellence Lula da Silva pour son élection à le tête de la République Fédérative du Brésil.

Son Excellence Luiz Inácio Lula da Silva

brigue un nouveau mandat à l’issue de l’élection présidentielle brésilienne du 30 octobre 2022. Selon l’ancien chef d’État du Bénin, Boni Yayi

ce retour au sommet de son cher ami symbolise la détermination du Peuple brésilien de renouer avec l’ère de la Démocratie, de la Paix, de l’unité Nationale, de l’humanisme et de la lutte contre la Pauvreté centrée sur « la faim zéro » pour les Brésiliens.

« Le Peuple Brésilien vient également exprimer sa volonté de se joindre à la planète pour le multilatéralisme et la lutte contre les défis de notre monde contemporain tels que les changements climatiques et les pandémies », a ajouté l’ex-président béninois.

Sur la base de nos entretiens au Brésil comme au Bénin sous votre administration et celle de la Présidente Dilma Rousseff, poursuit-il, votre retour aux affaires me rassure que l’Afrique retrouve de nouveau l’un de ses meilleurs amis et défenseurs d’un partenariat stratégique renforcé.

« Le Bénin en particulier se réjouit de votre élection, car nos efforts concertés pour certains projets d’importance capitale comme la route Kétou- Savè devenue une réalité avec la valeur ajoutée décisive de mon successeur le Président Patrice Talon », a écrit Boni Yayi.

Il a prié pour que le Père Céleste comble le président Lula da Silva de grâce et de bénédictions surabondantes pour répondre aux attentes des Brésiliens et de l’humanité.

A.Ayosso

2 novembre 2022 par ,