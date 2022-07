Boni Yayi, dans le chaudron guinéen

Avec la désignation de Boni Yayi par la Cedeao, le Bénin entre, dans la short list, des pays fournisseurs de médiateurs, pour les crises en Afrique ! Le Nigeria, avec près d’une demi-douzaine d’anciens présidents, est l’un des plus grands producteurs, de ces ‘’envoyés spéciaux’’. Les plus connus, sont sans doute, Olusegun Obasanjo, et GoodLuck Jonathan. Le Niger et le Bénin, entrent aussi dans la danse. Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, a été récemment envoyé pour médiation, chez les putschistes de Ouagadougou. Yayi Boni quant à lui, est missionné par ses pairs, pour faciliter le dialogue, avec la junte guinéenne. Notons tout de même au passage, que la reconversion d’anciens présidents en médiateurs, est une bonne nouvelle, tant pour la démocratie, que pour l’alternance à la tête de nos Etats. En effet, la médiation éloignera de nos anciens Chefs d’Etat, au moins deux grands maux : l’ennui, et le vice (politique).Ce vilain vice, qui oblige des ex-dirigeants, multi-pépés, à s’accrocher tels des sangsues, à la scène politique nationale. Gbagbo ou Bédié médiateurs ? Inimaginable encore. Gros revanchards, ils rêvent encore tous, d’un ‘’Grand soir’’. Dommage. Pour en revenir au nouveau médiateur Yayi, disons que sa nomination, a été applaudie à tout rompre, par la classe politique guinéenne. D’autant que l’ancien président du Bénin, est décrit comme « un démocrate, qui se bat pour le respect de la démocratie... »Ce qui est dit est dit. Boni Yayi est donc attendu, presque en messie à Conakry, où la situation politique, est de plus en plus tendue. En effet, l’arrestation musclée, en pleine conférence de presse, de trois leaders du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), a jeté de l’huile sur le feu. Ce front avait pourtant renoncé, à l’organisation de manifestations hostiles au régime, en attendant l’arrivée du médiateur. Malheureusement, il n’a pu tenir cet engagement. De violentes protestations, ont secoué Conakry mercredi. C’est dire que le médiateur Yayi Boni, atterrira presque dans un braisier. Cependant, le pasteur raté qu’il est, pourra toujours s’accrocher à sa Bible, qui proclame « heureux, ceux qui procurent la PAIX, car ils seront appelé fils de Dieu » (Mathieu 5 :9) Alléluia. L’homme trouvera en Guinée, un terrain de prédilection, pour ses idéaux de dialogue, d’amour et de paix. Cependant, il ne devra pas oublier, qu’il sera avant tout, sur un terrain politique. Glissant donc par essence. Un excès d’émotions, peut donc lui être fatal...Il lui faudra cultiver avec dextérité, l’art du compromis. Les vœux de succès, de ses compatriotes l’accompagnent. Même ceux de ses chauds partisans, Démocrates auto-proclamés d’ici, qui comptaient sur son activisme, pour les prochaines législatives. Partie remise ?

Tafè

7 juillet 2022 par