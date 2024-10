L’homme d’affaires Olivier Boko, ami personnel du chef de l’Etat et l’ancien ministre des sports, Oswald Homéky étaient ce jeudi 17 octobre 2024, devant la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). C’est dans le cadre de l’affaire coup d’Etat pour lequel ils sont poursuivis.

Boko et Homéky à nouveau devant la commission d’instruction de la CRIET. Tous deux accusés dans l’affaire coup d’Etat qui défraie la chronique depuis quelques semaines au Bénin, ils ont été auditionnés à nouveau. De sources proches de la CRIET, l’audition de ce jeudi 17 octobre 2024, a lieu à huit clos, et l’ex ministre des sports fut le premier à être écouté dans la matinée. Il a été assisté par les avocats Timothée Yabi, Okoundé et Agossou.

A sa suite, c’est l’homme d’affaires Olivier Boko qui a fait son entrée à la CRIET. Les deux selon Libre Expresse, ont été auditionnés séparément, et sur procès-verbal.

Lundi 14 octobre, le commandant de la Garde républicaine, Dieudonné Tévoèdjrè a été auditionné à nouveau en tant que témoin. Dans ce même dossier, le directeur administratif et financier de Rok Nieri, beau-frère de Olivier Boko a été convoqué pour son audition devant la commission d’instruction.

Olivier Boko et Oswald Homéky ont été interpellés dans la nuit du lundi au mardi 24 septembre 2024, pour une affaire de coup d’Etat contre le régime du président Patrice Talon. Après une première audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le 1er octobre 2024, ils sont été placés sous mandat de dépôt. Les deux prévenus sont poursuivis pour « atteinte à la sûreté de l’Etat, corruption d’agent public, et blanchiment de capitaux ».

