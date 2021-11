Bohicon dotée bientôt d’un centre de formation de football

La construction d’un centre de formation moderne, en prélude au tournoi international des centres de Formation de Football d’Afrique, était au cœur d’un échange entre le maire de la commune de Bohicon Rufino d’Almeida et le président de la Fondation Issa Hayatou Castro Anoï Niniba. La rencontre s’est déroulée lundi 1er novembre 2021.

En prélude au tournoi international des centres de Formation de Football d’Afrique, qui sera organisé au Bénin du 27 novembre au 11 décembre 2021, le maire de Bohicon, Rufino d’Almeida, et le président de la Fondation Issa Hayatou, Castro Anoï Niniba, ont échangé sur la construction dans la ville Carrefour d’un centre de formation moderne. Le maire Rufino d’Almeida a marqué sa disponibilité à accompagner les projets de la Fondation Issa Hayatou. « Bohicon avance en accueillant l’Académie internationale de Football, initiative de la Fondation Issa Hayatou et ses partenaires (notamment Thomas Georg Hermann Zinguer et MAKEDONIKOS Mikedonikos) », a déclaré le maire.

Castro Anoï Niniba, président de la Fondation Issa Hayatou, a remercié le maire Rufino d’Almeida pour ses ambitions pour la ville. « Je suis sorti très satisfait de mon échange avec le maire et je serai heureux de mettre à contribution nos relations au plan international en accompagnant la commune. Le Maire a assez d’ambition pour le bien-être de la jeunesse locale et fait déjà beaucoup d’efforts, alors nous à la Fondation, on peut l’appuyer avec nos partenaires et pas seulement dans le cadre du football, mais aller sur le plan purement social aussi. », a indiqué le président de la Fondation Issa Hayatou.

Marc MENSAH

