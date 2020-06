Bloomfield confirme la notation A- Stable de l’économie béninoise

Malgré la crise du Coronavirus qui secoue le monde, et la fermeture des frontières nigérianes, l’économie béninoise se porte bien. Après Standard &Poor’S, l’agence Bloomflied vient d’en donner la confirmation avec la notation A-stable.

Le ministère de l’économie et des finances, à travers un communiqué ce lundi 29 juin 2020 a porté l’information à la connaissance du public. Cette performance de l’économie est le résultat des réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. Selon Bloomfield, le dynamisme de l’économie béninoise et l’accélération de la croissance du Produit intérieur brut (Pib) à +6,9%, ainsi que la bonne gestion par le gouvernement de la crise du Covid-19, confirment la solidité de l’économie béninoise au plan international et régional.

