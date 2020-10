BloLab fait don de dispositifs de lavage des mains et de visières à l’hôpital de Mènontin

Les responsables du laboratoire de fabrication numérique BloLab ont fait don de dispositifs de lavage des mains et des visières 3D à l’hôpital de Mènontin ce mercredi 30 septembre 2020. C’est le Directeur de BloLab, Médard Agbayazon qui a fait la remise officielle des équipements aux responsables du centre hospitalier.

« Dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, nous avons initié un projet qui s’appelle "Makers Nord-Sud contre le coronavirus’’ qui se lance dans une dynamique partenariale avec deux Fablabs du Nord », a expliqué le Directeur de BloLab, Médard Agbayazon.

Le projet consiste à équiper le personnel soignant des centres hospitaliers. « Nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur les hôpitaux publics », a précisé le Directeur de BloLab. Il a indiqué que cette initiative de BloLab porte un double objectifs, d’abord contribuer à la lutte contre le coronavirus, et le 2 ème objectif, c’est de prouver à toute la population que BloLab est capable de fabriquer des dispositifs que sont ces visières de protection faciale.

« Ces visières ont été fabriquées par nous, par nos machines 3D personnalisées. C’est pour dire qu’avec les moyens, la motivation qui est la nôtre, on peut chacun où qu’il soit, contribuer à la lutte contre la crise. C’est ce que nous voulons démontrer en faisant cette opération symbolique », a-t-il expliqué.

Impressionné par l’action de BloLab, le Directeur de l’hôpital Patrick Zantangni a commencé par remercier les responsables de BloLab. « Mes premiers mots ne peuvent être que des mots de remerciements. Ça fait plusieurs fois que nous recevons du matériel de protection dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus. Mais cette occasion m’a semblé particulière parce que ça relève plusieurs défis », a indiqué monsieur Zantangni.

Pour lui, il y a le défi de la crise, mais il y aussi le défi du numérique et de la digitalisation. Et tout ça là, porté par une équipe de jeunes, c’est pourquoi dès le premier contact, je n’ai ménagé aucun effort pour soutenir votre action et tout s’est passé en l’espace d’une semaine.

Il a par ailleurs souhaité que l’hôpital de Mènontin profite de l’expertise de BloLab, « Mon souhait c’est que l’hôpital profite de cette expertise que vous avez et que la culture numérique soit une réalité à l’hôpital de Mènontin. Nous allons lutter contre la pandémie certes, mais nous n’allons pas nous arrêter à la pandémie. Il faut profiter de la pandémie pour relever de nouveaux défis. C’est très important le geste d’aujourd’hui. Il y a ce que nous voyons physiquement, mais il y a derrière toute la technologie, toute la motivation que vous mettez en place qui doit servir à nous, personnel de Mènontin ».

Le Président du Conseil d’administration de l’hôpital de Mènontin Pascal Houtonagnon a abondé dans le même sens que le Directeur du centre « Je pense que le directeur a presque tout dit. Puisque vous emboîtez le pas de certaines sociétés et ONG qui sont passées par ici. Dans les hôpitaux, c’est là où sévit beaucoup la crise, même le personnel soignant, le personnel administratif, les gardes malades sont trop exposés. Donc c’est à juste titre que vous avez pensé venir à l’hôpital, surtout que vous êtes dans Mènontin. »

Il a en suite conseillé aux responsables de BloLab de mener la même action à l’endroit des autres centres de santé. « Je ne sais pas si c’est le premier pas que vous avez fait avant d’aller vers les autres hôpitaux mais je vous conseille d’aller aussi vers les autres hôpitaux comme je vous l’ai dit, le personnel soignant, le personnel administratif sont très exposés à la pandémie ».

Il faut Préciser que BloLab est une association à but non lucratif, et ce sont des bénévoles. Pour ce projet, il a mobilisé l’appui de quelques partenaires, notamment du Nord, la Fondation de France et plusieurs autres partenaires.

Au total le centre hospitalier de Mènontin a reçu plus d’une centaine de visières 3D et deux dispositifs de lavage de mains.

