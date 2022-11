Bénin et six pays prévoient une offensive contre les groupes armés

La Conférence internationale autour de l’Initiative d’Accra a réuni, mardi 22 novembre 2022 à Accra les Chefs d’Etat du Bénin, du Burkina-Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo du Mali, du Niger. Ce sommet visant la synergie des stratégies pour endiguer la progression des groupes djihadistes vers les côtes du Golfe de Guinée a enregistré la participation de l’Union Européenne, de la Grande-Bretagne et du Nigéria en qualité d’observateur.

Les Chefs d’Etat et de gouvernement de sept pays d’Afrique de l’Ouest n’ont pas attendu les aides extérieures pour lancer l’offensive contre la menace terroriste aux portes de leurs pays respectifs. Réunis, mardi 22 novembre 2022 au Sommet sur l’Initiative d’Accra, les Chefs d’Etats du Bénin, du Burkina-Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Mali et du Niger ont décidé, sur proposition du président béninois Patrice Talon, de lancer sur fonds propres une opération d’envergure contre les terroristes.

Selon les Chefs d’Etat, il est urgent d’apporter une réponse rapide et concertée face à la récurrence des actes et violences djihadistes dans des pays de la sous-région.

Les moyens pour mettre en œuvre les opérations militaires conjointes ne vont pas manquer puisque l’Union Européenne, la CEDEAO, l’ONU et la Grande Bretagne dont les représentants étaient présents au Sommet d’Accra se sont engagés à soutenir les sept pays.

Il a été proposé au Sommet le renforcement de l’opération Koudanlgou afin de mettre un frein à la progression des terroristes vers les côtes du Golfe de Guinée.

La conférence internationale autour de l’Initiative d’Accra a été élargie à l’Union européenne, à la Grande Bretagne et a enregistré la présence du Nigeria comme observateur.

Lancée depuis 2017, l’Initiative d’Accra vise le partage de renseignements, la formation des personnels ainsi que la mise sur pied d’opérations militaires conjointes transfrontalières.

M. M.

23 novembre 2022 par ,