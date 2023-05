Bénin dans le Top 3 des certificats de reconnaissance à l’OPAM

La 30è édition des Olympiades Panafricaines de Mathématiques (OPAM), tenue à Kigali au Rwanda a pris fin le 22 mai 2023 avec la participation de 178 candidats dont quatre représentants du Bénin.

Les lauréats de la 30è édition des Olympiades PanAfricaines de Mathématiques (OPAM), tenue du 13 au 22 mai 2023 à Kigali au Rwanda sont repartis avec quatre types de récompenses. Il s’agit des médailles en or, des médailles en argent, des médailles en bronze et des certificats de reconnaissance.

Trois des quatre candidats du Bénin qui ont pris part aux compétitions qui ont réuni 178 candidats les 17 et 18 mai, ont reçu des Certificats de reconnaissance.

Des récompenses pour le Bénin que les autorités ont salué à leur juste valeur. A l’arrivée de la délégation béninoise à Cotonou le lundi 22 mai 2023, c’est le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi est allé à sa rencontre. Le ministre a décerné, au nom du gouvernement, des lettres de félicitations et d’encouragement à chacun des quatre candidats béninois à la 30è édition des Olympiades Pan Africaines de Mathématiques (OPAM).

Reconnaissant les mérites du Médecin épidémiologiste de terrain qui a assuré le suivi médical de la décision sur fonds propre, le gouvernement a décerné une lettre de félicitations et d’encouragement à madame Monloto Félicité Estelle Lydie Dedewanou épouse Agoli-Agbo.

Il faut préciser que le Bénin s’est hissé au rang des 3 premiers pays ayant eu plus de certificats de reconnaissance à l’OPAM, édition 2023.

M. M.

23 mai 2023 par ,