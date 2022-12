Bénin Terminal appuie 06 associations sportives

Bénin Terminal filiale Bolloré Ports a signé un accord de financement avec 06 associations et fédérations sportives. L’objectif de cet accord est de soutenir la politique de promotion du sport du gouvernement béninois.

Bénin Terminal en appui à 06 associations sportives. Un accord de financement est signé en septembre 2022. D’un montant de 25 millions de francs CFA, l’accord de financement servira exclusivement à la mise œuvre de projets et initiatives de clubs sportifs professionnels sur l’initiative en cours. L’objectif visé est de favoriser l’émergence de jeunes athlètes béninois talentueux dans diverses disciplines sportives.

Deux Fédérations et 04 associations sportives bénéficient du soutien de Bénin Terminal. La Fédération béninoise de tennis (FBT) et la Fédération béninoise de basketball (FBBB) sont les deux fédérations retenues. Sur les 04 associations, on note : Djeffa FC, ASPAL BASKETBALL, Alafia Sports, et Management et Galaxie jeunesse.

F. A. A.

7 décembre 2022 par