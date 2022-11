La manche retour du match Écureuils U20 du Bénin contre Pharaons U20 d’Egypte joue ce dimanche 20 novembre s’est soldé par le score nul et vierge de zéro but partout.

Cette rencontre amicale entre dans le cadre des préparatifs de Can junior Égypte 2023. Il convient de signaler qu’au match aller , le Bénin a été battu par le score de un 1 but à zéro

M. M.

21 novembre 2022 par