Barça chute à Monaco, les résultats de ce jeudi

En déplacement ce jeudi pour son premier match de Ligue des Champions contre Monaco, le FC Barcelone est tombé 2-1. Une mauvaise opération pour les Catalans.

Les derniers matchs de la première journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions ont eu lieu ce jeudi soir. Monaco recevait le FC Barcelone à Louis II. Invincibles depuis le début de la saison, les Blaugranas débutaient mal la partie puisqu’ils se retrouvaient en infériorité numérique dès la 10e minute après le rouge d’Eric Garcia. Six minutes plus tard, Maghnes Akliouche (16e) ouvrait le score. Mais Lamine Yamal a égalisé douze minutes plus tard (28e). Dominatrice de bout en bout, l’ASM parvenait finalement à marquer son deuxième but par l’intermédiaire de George Ilenikhena en seconde période (71e). Score 2-1 pour le club français.

Autres rencontres ce jeudi soir, l’Atlético Madrid s’est imposé sur le fil face à Leipzig (2-1). L’Atalanta et Arsenal, de leur côté se sont neutralisés (0-0), avec un David héroïque sur pénalty face à Mateo Retegui.

Les résultats de ce jeudi en C1 :

Étoile Rouge vs Benfica, 1-2

Feyenoord vs Leverkusen, 0-4

Brest vs Sturm Graz, 2-1

Atalanta vs Arsenal, 0-0

Atletico Madrid vs RB Leipzig, 2-1

Monaco vs FC Barcelone, 2-1

Le tableau de la phase de Ligue après la première journée :

J.S

20 septembre 2024 par ,