Bahreïn et Grenade désormais partenaires du Bénin

Le ministre des affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a établi en marge des travaux de la 78e Assemblée générale de l’ONU à New York aux Etats Unis, des relations diplomatiques avec Bahreïn, un pays de golfe persique, et Grenade, un pays des îles Caraïbes.

Bientôt une représentation diplomatique du Royaume de Bahreïn et de la Grenade à Cotonou. Les déclarations d’établissement de relations diplomatiques entre ces deux pays et le Bénin ont lieu à New York aux Etats Unis, en marge des travaux de la 78e Assemblée générale de l’ONU. Olushegun Adjadi Bakari et son homologue du Royaume de Bahreïn, Abdullatif Bin Rashid Al-Zayani, et Joseph Andall, ministre des affaires étrangères de la Grenade ont procédé à la signature des documents.

La coopération avec ces deux pays s’inscrit dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon, destinée à renforcer les liens diplomatiques entre ces deux pays, et de diversifier les partenaires pour la réussite du Programme d’action du gouvernement PAG.

F. A. A.

23 septembre 2023