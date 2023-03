BIO TCHANE examine avec la SIPI-BENIN et l’APIEx les défis à la GDIZ

Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANE a effectué en début de semaine, une énième visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Avec les directeurs généraux de la SIPI-BENIN et de l’APIEx, il a évalué les progrès et mesuré un certain nombre de défis afin d’envisager les solutions sur le site de la GDIZ.

Quelques mois après son dernier passage, BIO TCHANE a constaté avec satisfaction lors d’une visite mardi 07 mars 2023 que le site de la GDIZ (1ère phase de 400 ha) est totalement occupé par des investisseurs. Au moins 36 entreprises sont installées et certaines d’entre elles ont déjà commencé leurs productions. Pour le ministre d’Etat, il s’agit de « progrès importants pour les béninois » en termes d’emplois pour les jeunes, de valeur ajoutée pour l’économie nationale, et de visibilité pour le pays.

Au cours de la séance de travail avec Lethondji BEHETON et Laurent GANGBES, respectivement directeurs généraux de la SIPI-BENIN et de l’APIEx, il a évalué les progrès sur le site de la GDIZ. Les problèmes logistiques et la question de sécurité sur le site ont été examinés, et les solutions envisagées. Selon BIO TCHANE, les possibilités pour certaines administrations de tenir compte des défis sur le site, et de chercher avec la SIPI-BENIN et l’APIEx les solutions, ont été étudiées.

La question de la sécurité est très importante pour les entreprises qui s’installent à la GDIZ, et il faudra selon le ministre d’Etat, s’assurer de la protection de l’ensemble des instruments de travail, des équipements qui sont installés, ainsi que des produits fabriqués.

BIO TCHANE a visité l’usine de transformation du soja, l’entrepôt de stockage et la société UNICARTON.

