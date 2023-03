BAZOUM ambitionne développer un projet similaire à la GDIZ

Le président de la République du Niger a visité mardi 14 mars 2023, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Premier chef d’Etat à se rendre sur le site du vaste projet d’industrialisation du Bénin, Mohamed BAZOUM très impressionné, nourrit l’ambition de développer un projet similaire à la GDIZ dans son pays.

Un invité de marque à la Zone industrielle de Glo-Djigbé mardi 14 mars 2023. Mohamed BAZOUM, président de la République du Niger au cours de sa visite d’amitié et de travail au Bénin, s’est rendu sur le site du vaste projet d’industrialisation. Il a visité à l’occasion, la première usine de transformation de noix de cajou, et le centre de formation au métier de textile.

Cette visite selon le directeur général de la SIPI-BENIN, est la preuve que « le Bénin est une référence en Afrique et dans le monde ». A travers le projet GDIZ, le Bénin d’après Letondji BEHETON a donné la preuve qu’en « peu de temps, on peut transformer l’économie d’un pays ». Autrefois exportateur de matières premières, le Bénin grâce au projet d’industrialisation a « changé la donne », a confié le DG de la SIPI-BENIN fier de l’installation des industries sur le site. Le président nigérien selon le point fait à la presse, a promis une coopération entre la GDIZ et le Bénin de façon générale pour qu’un projet similaire soit développé au Niger.

A la GDIZ, plusieurs personnalités politiques de hauts niveaux des pays de la sous-région ainsi que des responsables des institutions bancaires y ont défilé au départ très sceptiques, a rappelé le directeur général de l’APIEx. Le résultat aujourd’hui selon Laurent GANGBES, est la preuve que, quelque chose de bien se fait. Un résultat qui valide d’après lui, les démarches entreprises par le président Patrice TALON pour « transformer structurellement » l’économie du pays. « Nous sommes en train de passer d’une économie de commerce à une économie de développement, de transformation et d’industrialisation », s’est-il réjoui.

A la date d’aujourd’hui, 1000 jeunes béninois sont employés au niveau de l’industrie de textile, a informé Laurent GANGBES. L’idée selon lui, étant de passer dans un an, au double, voire le triple des résultats d’aujourd’hui.

Le président nigérien pour sa visite à la GDIZ était accompagné d’une délégation gouvernementale composée des ministres Bio TCHANE du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Romuald WADAGNI de l’économie et des finances, Aurélien AGBENONCI des affaires étrangères et de la coopération, et Shadya ASSOUMAN du commerce et de l’industrie.

