Aurélie Zoumarou visite les installations de la Télévision Hémicycle

Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, était dans les locaux de la Télévision Hémicycle ce jeudi 21 juillet 2022. Observer de plus près cette télévision, et apporter les touches nécessaires à son fonctionnement, c’était l’objectif de la visite.



Le parlement béninois dispose depuis quelques mois, d’une télévision qui émet via les plateformes digitales. La création de la télévision Hémicycle relève de l’initiative du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, soutenu par le bureau du parlement.

Le but visé en mettant en place cette télévision, est de rendre compte en temps réel des débats qui se mènent à l’hémicycle aux populations.

Au parlement ce jeudi, le ministre du numérique et de la digitalisation a visité la régie finale, la régie de mixage des images venant de l’hémicycle, le studio-plateau, la salle de rédaction, le studio de radio hémicycle, et autres.

« C’est vraiment formidable ce que je viens de voir », s’est réjouie Aurélie Adam Soulé Zoumarou. La ministre a remercié le président Louis Vlavonou pour cette vision qui fait du parlement béninois, l’un des rares au monde, à disposer d’une chaîne de télévision. « C’est une bonne chose d’avoir pensé à cette chaîne parlementaire », a félicité le ministre du numérique et de la digitalisation fière des équipements et des équipes qu’elle a rencontrés au cours de sa visite. « Je suis vraiment très heureuse d’avoir fait cette visite aujourd’hui et d’avoir pu être un témoin privilégié de cette nouvelle chaîne qui rejoint le paysage audiovisuel de notre pays », a-t-elle conclu.

La création de la Télévision Hémicycle selon le président de l’Assemblée nationale, n’est que la concrétisation de la volonté des mandats qui veulent suivre les débats. A l’en croire, c’est un outil moderne qui dénote de la capacité d’un parlement à rendre compte en temps réel des débats qui s’y mènent. La réalisation du projet Télévision hémicycle poursuit-il, fait du parlement béninois, l’un des rares parlements au monde, à disposer d’une chaîne de télévision.

Remerciant le ministre du numérique et de la digitalisation pour sa visite, Louis Vlavonou a souligné que la création de cette télévision est la preuve que les réformes engagées pour faire de l’Assemblée nationale, un parlement moderne sont suivies et bénéficient du regard attentif et vigilant de l’exécutif.

