Aucun cas du Covid-19 parmi les athlètes sportifs béninois

Le ministre des Sports Oswald Homeky a été reçu en direct ce samedi 04 avril 2020 sur l’émission Week-end à tout vent de radio Tokpa. Dans son intervention qui a duré plus d’heure, le ministre a parlé des grandes décisions issues de sa rencontre effectuée à Zurick en Suisse au siège de la FIFA, de l’évolution des travaux de construction des stades et plusieurs autres sujets liés au sport.

Avec la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde, les activités sportives béninoises et internationales ainsi que les compétitions sont à l’arrêt. Selon le ministre des sports, aucun cas du coronavirus n’a été signalé dans le rang des athlètes sportifs béninois vivant au pays et à l’extérieur.

Concernant sa rencontre effectuée à Zürich en Suisse avec le président de la FIFA accompagné du président de la Fédération béninoise de Football Mathurin de Chacus, le ministre Oswald Homeky signale la signature de la convention de coopération en vue de développer la pratique du football au Bénin. Elle intervient à la suite de l’historique accord signé avec le gouvernement dans ce cadre.

Par la signature de cette convention, la FIFA va accompagner le Bénin dans les formations des encadreurs, la dotation des équipements, l’organisation des compétitions inters-classes et le suivi dans la mise en œuvre de ce programme. « Pendant que nous avons signé à Zürich la convention sur le sport à l’école, nous avons profité pour signer également un protocole sur la promotion du football féminin (…) », a notifié le ministre des sports qui n’a pas manqué de saluer la collaboration de la FBF dans la conduite de ce projet.

S’agissant du projet du Bénin intitulé ‘’Les classes Sportives ‘’ dont l’objectif est de permettre aux apprenants des lycées et collèges de pratiquer la discipline de leur choix (football, basketball, handball, athlétisme, arts martiaux) dans l’ensemble des 77 communes, le ministre des sports a annoncé qu’une restructuration est en cours.

« Au bout de plusieurs mois d’expérimentation (…) et au regard des objectifs beaucoup de choses restent à faire », informe-t-il. Des problèmes tels que la prise en charge sanitaire des enfants et l’absentéisme de certains encadreurs ont été notés.

Evolution dans la construction des stades

L’Etat dans la mise en œuvre de son Programme d’Actions du gouvernement a lancé la construction de stade dans 22 communes du Bénin. A en croire le ministre Oswald Homeky, les travaux évoluent à grand pas. Le taux moyen de réalisation est au-delà de 50 % dans l’ensemble des communes. Dans certaines communes, le taux est déjà à 70 % voir 75 %. Le souhait du gouvernement est que ces stades puissent accueillir quelques matchs le 1er Août à l’occasion de la célébration des 60 ans d’indépendance du Bénin.

Le Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo devrait accueillir le match Bénin-Lesotho dans le cadre de la 3è journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Cameroun2021). Mais en raison de la crise sanitaire, les éliminatoires ont été reportées.

En ce qui concerne, l’état du stade le ministre a souligné qu’une entreprise béninoise a été identifiée pour les travaux de rénovation notamment l’éclairage et la pelouse. Il espère que les travaux finiront avant la tenue de ce match qui compte pour le Bénin.

Quant à la réfection du stade de l’Amitié, les travaux ont été ralentis à cause de la crise sanitaire. La date de réception connaîtra un léger retard de quelques semaines.

Le ministre des sports s’est aussi prononcé sur les subventions qui sont passées de 76,5 millions en 2016 à 653 millions en 2019. Les montants de subventions poursuit-il seront annoncés à chaque fédération et les ressources mises à leur disposition.

M. Oswald Homeky a aussi abordé le retard qui s’observe dans la désignation du Directeur Technique National à la Fédération Béninoise de Football. Pour lui, « ce n’est pas le directeur technique national qui compte mais la direction technique nationale ». Il est question d’une structuration. Les postes de responsabilités seront définis, les postulants se manifesteront à nouveau et un dépouillement sera fait.

Akpédjé A. AYOSSO

