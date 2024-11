"Au lieu de calculer, nous, on prépare notre match" (Gernot Rohr)

Les amoureux du football béninois n’attendent que ça : la qualification des Guépards pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc en 2025. Et tout va se jouer ce lundi 18 novembre 2024 du côté de Tripoli. Le Bénin devra sortir le grand jeu pour décrocher son billet. D’ailleurs pour Gernot Rohr, sa bande est concentrée pour décrocher cette fameuse qualification.

À la veille de match, le sélectionneur béninois a été interrogé à la fin de la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse. Et ceci, vue que la Fédération Libyenne a annoncé plus tôt dans la journée qu’il n’y aurait pas de conférence de presse d’avant match. Au micro de nos confrères qui se sont déplacés à Tripoli, Gernot Rohr rassure le peuple béninois.

"On voudrait terminer le travail ici à Tripoli. Nous avons trois points d’avance. Un match nul ou une victoire nous qualifierait. Une défaite pourrait nous éliminer si elle était de 1-0 ou de plus d’un but d’écart. Au lieu de calculer, nous, on prépare notre match. On est prêt mentalement et physiquement.", a lancé le technicien.

Rohr continue : "On va y aller aussi avec notre solidarité. On sait qu’il nous manque des joueurs, notamment dans l’axe. On a reconstitué une défense, qui a donné satisfaction contre le Nigéria et on va lui refaire confiance pour ce match. Je pense que le début de match est très important parce que les Libyens vont vouloir venir nous contrer. Mais on va essayer de bien résister, de bien jouer, de porter aussi le danger dans leur camp. On va essayer de marquer de but, pas jouer pour un 0-0."

Rendez-vous donc dans quelques heures.

J.S

18 novembre 2024 par ,