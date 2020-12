Arabian Construction Company retenue pour construire la Cité ministérielle

La société Arabian Construction Company ( ACC)est déclarée attributaire provisoire pour le projet de construction de la citée ministérielle de Cotonou pour un montant de 65. 547.025 309 FCA. La durée des travaux est de vingt quatre mois (24 mois ) .C’est ce qui ressort des résultats de l’évaluation des offres publiés le 16 novembre 2020.

Sur les 18 entreprises soumissionnaires, seule la société Arabian Construction Company ( ACC) a rempli toutes les conditions.

La construction de la Cité ministérielle de Cotonou est l’un des projets phares du Programme d’Actions du gouvernement béninois.

Les travaux de construction de la Cité ministérielle à Cotonou seront exécutés sur une superficie de 5 hectares, située entre le Palais de la Marina et l’Ambassade des Etats-Unis, comprennent dix (10) bâtiments de type R+5 (6.000 m² x 10 = 60.000 m²) organisés autour d’une nef centrale assurant un passage frais et ombragé d’un bâtiment à l’autre ; un (01) bâtiment R+3 pour Parking et Restaurant de surface utile 15 838 m² (Parking de 500 véhicules aux RDC, 1er et 2è étages ; Restaurant au 3è étage) ; deux (02) locaux techniques, une (01) guérite de sécurité et des ouvrages connexes et aménagements divers (galerie couverte, parking, voirie et réseaux divers).

L’identité architecturale d’ensemble est marquée par une façade de panneaux de terre cuite et une façade ventilée mise en œuvre en cinq variantes pour distinguer les différents bâtiments. Les bâtiments du bureau sont orientés nord -sud pour atténuer leur exposition au soleil.

Selon le gouvernement béninois, la réalisation de la Cité ministérielle de Cotonou favorisera l’émergence d’une véritable zone de concertation des cabinets ministériels et l’amélioration de leur fonctionnalité. L’ambition du gouvernement est d’offrir aux agents de la fonction publique un cadre de travail fonctionnel sur un même site pour une gestion optimale des affaires de l’Etat.

S’agissant de la réalisation de ce projet d’envergure, le gouvernement a opté pour un partenariat public privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la concession de cette Cité.

La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) est mandatée par l’Etat béninois pour la conduite du projet.

Paul Tonon

4 décembre 2020 par