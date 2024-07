Le Centre africain de recherche sur la population et la santé (APHRC), en partenariat avec Wellcome, a commencé ce 2 juillet 2024, à recevoir les candidatures pour le Prix des données sur la santé mentale-Afrique 2024.

Lancement des candidatures pour le Prix des données sur la santé mentale-Afrique 2024. Ce prix vise à combler les lacunes critiques dans la compréhension de l’anxiété, de la dépression et de la psychose en Afrique. Ce prix, le premier du genre, est ouvert aux innovateurs, aux chercheurs et aux startups qui concourent pour un maximum de dix prix, d’une valeur de 200 000 livres sterling chacun, assortis d’une année de financement. Des équipes pluridisciplinaires dirigées par des Africains travailleront ensemble pour produire des innovations évolutives et des connaissances fondées sur des données afin d’améliorer la compréhension de l’anxiété, de la dépression et de la psychose sur le continent.

L’appel à candidatures, qui s’étend du 1er au 30 juillet 2024, fait suite à un programme virtuel gratuit de renforcement des capacités d’une durée de cinq mois. Plus de 1 300 personnes de toute l’Afrique ont participé au programme, qui couvrait des domaines tels que la science des données, les politiques fondées sur des données probantes, la prise de décision, l’IA et l’inférence causale, entre autres. L’APHRC a également facilité le processus d’appariement des équipes de recherche sur la base d’ensembles de compétences complémentaires, comblant ainsi les lacunes potentielles, aidant à former des équipes multidisciplinaires, à apparier les individus et à fournir un accès aux sources de métadonnées identifiées. Les candidats peuvent soumettre leurs propositions à l’adresse https://www.mentalhealthdataprizeafrica.aphrc.org/applications, après quoi les candidats retenus seront annoncés le 15 octobre 2024, à l’issue d’un processus d’évaluation rigoureux.

Catherine Kyobutungi, Directrice exécutive de l’APHRC, a déclaré : « Le Prix des données sur la santé mentale - Afrique 2024 n’est pas seulement un concours ; c’est un appel à l’action pour que les esprits les plus brillants d’Afrique s’attaquent à l’un des problèmes de santé les plus pressants de notre époque. Nous recherchons des idées révolutionnaires, développées avec la contribution de différents acteurs de la promotion du bien-être mental, qui utiliseront les innovations dans la science des données et les connaissances fondées sur les données pour transformer les soins de santé mentale sur l’ensemble du continent. »

Le Dr Kyobutungi a appelé les esprits passionnés et créatifs qui se consacrent à l’amélioration des résultats en matière de santé mentale en Afrique à poser leur candidature au Prix des données sur la santé mentale - Afrique 2024 et à avoir un impact tangible à l’avant-garde de la recherche et de l’innovation pionnières.

La santé mentale reste un aspect essentiel et souvent négligé de la santé en Afrique. Des recherches récentes menées par les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) mettent en évidence une augmentation substantielle des troubles mentaux, avec des millions de personnes touchées par l’anxiété, la dépression et la psychose. Pourtant, il subsiste une disparité importante dans la disponibilité et l’application d’informations fondées sur des données pour s’attaquer à ces problèmes.

Le Dr Ekin Bolukbasi, responsable du prix des données chez Wellcome, a déclaré : « L’accueil enthousiaste réservé à notre programme de renforcement des capacités témoigne de la reconnaissance croissante de l’importance des données pour révolutionner la recherche en santé mentale. Nous attendons avec impatience les idées novatrices qui émergeront de ce prix pour combler les lacunes importantes dans la compréhension des défis et des interventions fondées sur des preuves pour l’anxiété, la dépression et la psychose en Afrique. »

Les problèmes de santé mentale semblent gagner en importance en Afrique, le nombre d’années perdues pour cause d’invalidité en raison de troubles mentaux et de troubles liés à l’utilisation de substances ayant augmenté de 52 % entre 2000 et 2015, alors même que la population du continent s’est accrue de 49 %. Pour s’inscrire au Prix des données sur la santé mentale - Afrique, veuillez consulter le site https://www.mentalhealthdataprizeafrica.aphrc.org/applications

À propos d’APHRC

Le Centre africain de recherche sur la population et la santé (APHRC) est une institution de premier plan qui met la recherche au service des politiques, en produisant des données probantes, en renforçant la recherche et les capacités connexes dans l’écosystème africain de la recherche et du développement, et en engageant des politiques pour éclairer l’action en matière de santé et de développement. Le Centre est basé en Afrique et dirigé par des Africains, avec son siège à Nairobi, au Kenya, et un bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest (WARO) à Dakar, au Sénégal. L’APHRC cherche à conduire le changement en développant un leadership africain fort en matière de recherche et en promouvant la prise de décision éclairée par les données probantes (EIDM) dans toute l’Afrique subsaharienne.

À propos de Wellcome

Wellcome soutient la science pour résoudre les problèmes de santé urgents auxquels tout le monde est confronté. Nous soutenons la recherche fondamentale sur la vie, la santé et le bien-être, et nous relevons trois défis mondiaux en matière de santé : la santé mentale, les maladies infectieuses et le climat et la santé.

